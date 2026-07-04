Πραγματοποιήθηκε και φέτος το Θερινό Ινστιτούτο Αρχαίου Ελληνικού Δράματος 2026 (1-4/7/2026). Το τετραήμερο πρόγραμμα εστίασε στις τραγωδίες «Κασσάνδρα» και «Ανδρομάχη». Ακούραστος διοργανωτής, με άλλους, ο ηθοποιός Νεόφυτος Νεοφύτου.

Το πρόγραμμα αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία εμβάθυνσης στην υποκριτική και την ανάλυση κειμένων του αρχαίου δράματος, απευθυνόμενο σε επαγγελματίες, σπουδαστές θεάτρου και άλλους. Περιέλαβε σεμινάρια, εργαστήρια και αναλύσεις γύρω από τις εμβληματικές μορφές της Κασσάνδρας και της Ανδρομάχης.

Κύριοι ομιλητές ήταν ο Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Δρ Ανδρέας Χρ. Μάνος με θέμα «Η τραγική φιγούρα της Προφήτιδος Κασσάνδρας», ο νευρολόγος -ψυχίατρος Δρ Κυριάκος Βερεσιές με θέμα «Ανδρομάχη και Κασσάνδρα. Φιλοσοφικές και ψυχολογικές όψεις του συλλογικού τραύματος από την Αρχαία Τροία στην σύγχρονη Κυπριακή πραγματικότητα» και ο φιλόλογος Δρ Ελλάδιος Χαντριώτης με θέμα «Ανδρομάχη και Κασσάνδρα στον Ευριπίδη».

Η Κασσάνδρα ήταν κόρη του Πρίαμου, βασιλιά της Τροίας, και της Εκάβης. Η επικρατέστερη εκδοχή είναι ότι ο θεός Απόλλωνας, ερωτεύτηκε την Κασσάνδρα, η οποία για να του δοθεί ζήτησε ως αντάλλαγμα την τέχνη της μαντικής που ενώ της χαρίστηκε, αυτή δεν τήρησε τη συμφωνία αρνούμενη να ενωθεί μαζί του. Ο Απόλλωνας, που τον ξεγέλασε, την καταράστηκε να μη δίνει κανένας πίστη στις προφητείες της. Δηλαδή, το χάρισμα της μαντικής παρέμεινε, όχι όμως της πειθούς. Προέβλεπε τα δεινά αλλά κανένας δεν την πίστευε, π.χ. προέβλεψε ότι ο ερχομός της Ωραίας Ελένης στην Τροία θα έφερνε μεγάλα δεινά.

Επομένως, είναι λάθος να λέγεται στην καθομιλουμένη ότι «διαψεύστηκαν οι Κασσάνδρες» διότι οι προφητείες της Κασσάνδρας ήταν πάντα σωστές αλλά κανένας δεν την πίστευε.

Με αφορμή τις εξελίξεις στο Κυπριακό ζήτημα (ήδη έχει 52 χρόνια εισβολής και κατοχής) ακούγονται διάφορες φωνές για προσοχή που τονίζουν για την επικινδυνότητα της κατάστασης. Ας διασκεδαστούν αυτές οι φωνές, ας πεισθούν για την ορθότητα των κινήσεων ώστε και ο κόσμος να καθησυχαστεί.

Ειδικά εκείνοι που έχασαν τα πάντα, όπως και οι Τρωάδες.

Η οικογένεια Μαξ (Χρυσόστομου) έχασε τα πάντα στην τουρκική εισβολή.

Ποιος είναι ο Μαξ Νικίας;

Στην Αμερική είναι πολύ γνωστός.

Ο Μαξ Χρυσόστομος Λ. Νικίας είναι Κυπροαμερικανός ακαδημαϊκός, ερευνητής και συγγραφέας, ο οποίος υπηρέτησε ως ο 11ος Πρόεδρος ενός από τα σημαντικότερα πανεπιστήμια των ΗΠΑ ( University of Southern California (USC)). Σήμερα διατελεί Επίτιμος Πρόεδρος του Πανεπιστημίου αυτού.

Διακεκριμένος επιστήμονας με πλούσιο ερευνητικό έργο στην ψηφιακή επεξεργασία σημάτων και τις τηλεπικοινωνίες, πέρασε από κομβικές θέσεις του ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής και του Πρύτανη, πριν αναλάβει την προεδρία (2010-2018). Κατά τη διάρκεια της θητείας του, το USC αναδείχθηκε σε παγκόσμιο ερευνητικό κέντρο με εξαιρετικά υψηλό κύρος.

Είναι συγγραφέας του βιβλίου «American Trojan» (Αμερικανός Τρώας), το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα. Το ογκώδες βιβλίο είναι μια αυτοβιογραφική αποτίμηση της πορείας του. Ο βίος του είναι περιπετειώδης και ταυτόχρονα γεμάτος διανοητικούς σταθμούς και διδάγματα.

Ο Νικίας γεννήθηκε (30/9/1952) σε ένα μικρό χωριό της Καρπασίας, την Κώμη Κεπήρ, που τότε δεν είχε ηλεκτρικό ρεύμα και νερό στα σπίτια.

Στην αυτοβιογραφία του, εξιστορεί να παιδικά του χρόνια και τη μεγάλη επιθυμία των γονιών του να σπουδάσει. Έτσι, μετακόμισαν στην Αμμόχωστο ώστε ο γιός τους να φοιτήσει στο εκεί γυμνάσιο. Ο Χρυσόστομος τελείωσε με άριστα το γυμνάσιο και αμέσως κατατάγηκε στο στρατό (υποχρεωτική διετής στρατιωτική θητεία) όπου μετεκπαιδεύτηκε ως αξιωματικός στην Κρήτη. Όταν αποστρατεύτηκε πήρε υποτροφία για το Μετσόβιο Πολυτεχνείο όπου σπούδασε ηλεκτρικός μηχανικός. Αποφοίτησε με άριστα και στις 15 Ιουλίου 1974 έκλεισε αεροπορικό εισιτήριο για επιστροφή στην Κύπρο. Λόγω του πραξικοπήματος δεν τα κατάφερε να ταξιδεύσει και κατέφυγε στο σπίτι Κύπριου συγγενή που διέμενε μόνιμα στην Αθήνα. Για μέρες δεν ήξερε αν οι γονείς του ήταν ζωντανοί, δεν υπήρχαν επικοινωνίες, όταν του τηλεφώνησε ο πατέρας του με την προτροπή να μην επιστρέψει πίσω. Και σίγουρα, ήταν σωστή η παραίνεση διότι σε 5 μέρες έγινε η Τουρκική εισβολή και το τάγμα του (201) στάλθηκε στην πρώτη γραμμή και αποδεκατίστηκε. Οι συγκυρίες τον έσωσαν ώστε να διαπρέψει στο εξωτερικό.

Η οικογένεια του έχασε τα πάντα στην εισβολή. Ο πατέρας του, που ήταν ξυλουργός, έχασε όχι μόνο το εργαστήρι του αλλά και το όνειρο ζωής, τα 4 διαμερίσματα που έκτισε, μόλις είχαν αποπερατωθεί. Ο Νικίας περιγράφει πώς ένιωσε όταν σε λίγους μήνες κατάφερε να έρθει Κύπρο και βρήκε την οικογένεια του, τους συγγενείς και φίλους να μένουν σε τσατίρια.

Ο Νικίας έμαθε από νωρίς ότι η ζωή δεν κινείται σε ευθεία γραμμή. Έμαθε για την ανθεκτικότητα πρώτα και την αντοχή, που γεννήθηκε μέσα από την προσφυγιά, την απώλεια και την ανάγκη να σηκώνεσαι γρήγορα ύστερα από κάθε πτώση.

Μετά την καταστροφή της Κύπρου άρχισε να εργάζεται παράλληλα με τις σπουδές αφού οι συνθήκες ήταν δύσκολες. Με το τέλος των σπουδών περιπλανήθηκαν, με τη σύζυγό του, πρώτα στο Λονδίνο, μετά στην Αμερική σε διάφορα μέρη για να καταλήξουν στην Καλιφόρνια (1991) όπου ανέβηκε όλα τα σκαλοπάτια μέχρι την ηγεσία του Πανεπιστημίου.

Θα επανέλθω να ασχοληθώ με τις Ακαδημαϊκές επιτυχίες του Νικία.

Κρατώντας στα χέρια μου το βιβλίο του Νικία παρατηρώ τα σχόλια πολλών γνωστών προσωπικοτήτων (Σβαρτσενέγκερ, Σιλβέστερ Σταλόνε, στρατηγός Πετρέας κ.ά.) φίλων του. Το βιβλίο παρουσιάστηκε σε πολλές πόλεις της Αμερικής και αλλού.

Όποιος το διαβάσει γνωρίζει από πρώτο χέρι τα βάσανα του Κυπριακού λαού.