6.259.585 άνθρωποι παρακολούθησαν στα στάδια των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού, τους αγώνες ποδοσφαίρου του Μουντιάλ, μέχρι την ολοκλήρωση του κύκλου των 16 ομάδων.

Υπογράμμιση: Συγκεκριμένα, η «Κωπηλασία των Βίκινγκς», που έκανε όλον τον κόσμο να λατρέψει τους Νορβηγούς, προσέλκυσε 172 εκατομμύρια views, μόνο στο Tik-Tok έως τώρα. Αν περάσουν στον τελικό και πάρουν και το Κύπελλο, τους βλέπω να επιστρέφουν στη Νορβηγία… κωπηλατώντας!

13 εκατομμύρια gigabytes δεδομένων μεταφέρθηκαν συνολικά μέσω των δικτύων του τουρνουά και της μετάδοσης και πάνω από ένα δισεκατομμύριο κυβερνοαπειλές αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία.

Υπογράμμιση : Όπως διάβασα στην επίσημη ιστοσελίδα της FIFA, Ιστορία γράφεται στο γήπεδα σε κάθε γύρο της διοργάνωσης, με ατομικές επιδόσεις που σπάνε ρεκόρ, γκολ-ορόσημα και νέες επιδόσεις να επιτυγχάνονται, καθώς οι καλύτερες ομάδες του κόσμου ανταγωνίζονται για το απόλυτο έπαθλο στο ποδόσφαιρο. Συγκεκριμένα:

> Ο Γιούρι Τίλεμανς (Βέλγιο) έχει καλύψει τρέχοντας σε κάθε παιχνίδι, τη μεγαλύτερη απόσταση σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA: 61,8χλμ. (περίπου 38 μίλια). Ο Κίλιαν Εμπαπέ (Γαλλία) κατέγραψε το ταχύτερο σπριντ με 37,6χλμ./ώρα (περίπου 23 μίλια/ώρα), μεγαλύτερο από το όριο ταχύτητας σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

> Εν τω μεταξύ, ο Παπέ Γκουέγιε της Σενεγάλης, είχε την ταχύτερη προσπάθεια για γκολ με 131,9χλμ./ώρα, που είναι ταχύτερο από το τυπικό όριο ταχύτητας σε αυτοκινητόδρομους.

€100.000 είχε σε βαλίτσα το θύμα, συνοδευόμενος από τη μαμά τουγια την αγορά κρυπτονομισμάτων. Ο κατηγορούμενος, μαζί με ακόμη ένα πρόσωπο, επιβιβάστηκαν στο όχημά του και αφού ο 29χρονος κάθισε στη θέση του συνοδηγού, του ζήτησε να του δείξει τα χρήματα. Μόλις ο …αχάμπαρος άνοιξε την «τσέντα» δεύτερο άτομο τον χτύπησε στο κεφάλι και τον πήραν τα αίματα.

> Τελικά, ο 29χρονος διέφυγε στα κατεχόμενα και επιχείρησε να μεταβεί διά θαλάσσης στην Τουρκία. Όμως τον συνέλαβαν οι κατοχικές αρχές και τον παρέδωσαν στην Κυπριακή Δημοκρατία για τα περαιτέρω…

600 άνθρωποι πέθαναν από την νέα «έκρηξη» του Έμπολα στην Δημοκρατία του Κογκό. Έως χθες, είχαν καταμετρηθεί 1.700 κρούσματα.

Ο Ρίτσαρντ Φάινμαν, 1918-1988, Νομπελίστας Αμερικανός φυσικός, είχε έναν δικό του κανόνα: «Αν δεν μπορείς να το εξηγήσεις με απλά λόγια, σημαίνει ότι εσύ ο ίδιος δεν το καταλαβαίνεις».

> Διαβάζοντας για αυτόν, πίστευε ότι η πολυπλοκότητα ήταν συνήθως μια μεταμφίεση. Η πραγματική κατανόηση, έλεγε, είναι σύντομη.

Έτσι, οι έρευνες συμπεριφοράς δημιούργησαν μια ροή που μοιάζει ακριβώς με το Tik-Tok. Ίδιο swipe, ίδια ντοπαμίνη – αλλά κάθε ανάρτηση είναι μια πραγματική ιδέα από ένα σπουδαίο βιβλίο, έναν ελίτ στοχαστή ή ένα ερευνητικό άρθρο, συμπυκνωμένα σε 20 δευτερόλεπτα το καθένα. Υπάρχουν δεδομένα που δείχνουν ότι οι χρήστες διαβάζουν περίπου 67% περισσότερα βιβλία στις πρώτες 60 ημέρες τους. Οι περισσότεροι το αποκαλούν «Το Tik-Tok για άτομα που θέλουν ακόμα να σκέφτονται».

100.000 είναι ο αριθμός των υπαλλήλων που η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen πρόκειται να απολύσει.

> Όπως διαβάζω στο καθημερινό Newsletter GZERO, πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε αριθμό εταιρικών υπαλλήλων ποτέ!

1 ώρα και 20 λεπτά, συνομίλησαν ο Τραμπ με τον Πούτιν το περασμένο Σάββατο, επ’ ευκαιρία της 250ης επετείου της ανεξαρτησίας.

> Υποθέτω, προβοκατόρικα, ότι ο Τραμπ μίλησε για 1 ώρα και 19 λεπτά και ο Πούτιν, με το υπόλοιπο, έκλεισε τη …συζήτηση!

(*) Κάθε Σάββατο η Στήλη βλέπει τα Πρόσωπα και Προσωπεία μας με τη ματιά των Αριθμών.