Καθώς μια ακόμη ακαδημαϊκή χρονιά έφτασε στο εντυπωσιακό της κλείσιμο, η προσοχή στράφηκε στην επόμενη γενιά επαγγελματιών και καινοτόμων της Κύπρου. Την Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026, το ιστορικό Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας αποτέλεσε το σκηνικό για την Τελετή Αποφοίτησης 2026 του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus.

Για τους αποφοίτους, τις οικογένειές τους και το προσωπικό του Βρετανικού Πανεπιστημίου της Κύπρου, η βραδιά αυτή ήταν κάτι πολύ περισσότερο από μια τυπική τελετή. Σηματοδότησε την κορύφωση χρόνων σκληρής ακαδημαϊκής προσπάθειας, προσωπικής ανάπτυξης και διαπολιτισμικής συνεργασίας σε μια βραβευμένη πανεπιστημιούπολη.

Απευθύνοντας ομιλία προς τους αποφοίτους, η Πρύτανης, Καθηγήτρια Ειρήνη Πολυκάρπου, τόνισε: «Καθώς ξεκινάτε το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σας, θυμηθείτε πως το πτυχίο σας αντιπροσωπεύει πολύ περισσότερα από ακαδημαϊκή γνώση. Αντανακλά την ικανότητά σας να σκέφτεστε κριτικά, να προσαρμόζεστε, να επιλύετε προβλήματα και να ηγείστε με ακεραιότητα. Το μέλλον σας δεν είναι απλώς κάτι που συμβαίνει· είναι κάτι που διαμορφώνετε οι ίδιοι.»

Ένα Παγκόσμιο Πρότυπο για την Ανώτατη Εκπαίδευση

Ως η μοναδική αυθεντική βρετανική πανεπιστημιούπολη στην Κύπρο, το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus προσφέρει στους φοιτητές του ένα ξεκάθαρο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: μια κορυφαία εκπαιδευτική πορεία που οδηγεί στην απόκτηση διπλού πτυχίου, από το University of Lancashire UK και από το UCLan Cyprus, αναγνωρισμένο όχι μόνο στην Κύπρο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά στην Ευρώπη και διεθνώς.

Από τις σύγχρονες νομικές σπουδές και τη διοίκηση επιχειρήσεων μέχρι την ψυχολογία, τον αθλητισμό, τα μαθηματικά, τις γραφικές τέχνες, και την προηγμένη πληροφορική, οι φετινοί απόφοιτοι εισέρχονται στην αγορά εργασίας μοναδικά εφοδιασμένοι. Με ένα διπλό πτυχίο, αλλά και διαπιστεύσεις από εθνικούς αλλά και διεθνείς επαγγελματικούς και θεσμικούς φορείς τις οποίες προσφέρουν τα περισσότερα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, οι απόφοιτοί του απολαμβάνουν μια ομαλή μετάβαση σε διεθνείς καριέρες και ηγετικούς ρόλους στην εγχώρια αλλά και διεθνή αγορά εργασίας.

Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε η Πρύτανης στην ομιλία της «Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus στέκεται σήμερα δίπλα σας με υπερηφάνεια. Διατηρώντας τα υψηλότερα πρότυπα στη διδασκαλία, την έρευνα και την καινοτομία, το Πανεπιστήμιό μας παραμένει προσηλωμένο στην παροχή μιας πραγματικά διεθνούς εκπαίδευσης — μιας εκπαίδευσης που εφοδιάζει τους φοιτητές μας με τις δεξιότητες και τη νοοτροπία που απαιτεί ένας κόσμος που αλλάζει διαρκώς.»

Απόφοιτοι 2026: Η αντίστροφη μέτρηση για το επόμενο σας κεφάλαιο ξεκίνησε ήδη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επερχόμενες εγγραφές, επισκεφθείτε το uclancyprus.ac.cy ή επικοινωνήστε με την Ομάδα Εισδοχής στο +357 24 69 40 00.