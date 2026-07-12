Ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα που μας προβληματίζει κάθε καλοκαίρι αφορά το αν τα παράθυρα πρέπει να παραμένουν ανοιχτά ή κλειστά κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα.

Παρότι πολλοί θεωρούν ότι το άνοιγμα των παραθύρων και η λειτουργία των ανεμιστήρων συμβάλλουν στη μείωση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του σπιτιού, οι ειδικοί υποστηρίζουν πως αυτή η πρακτική μπορεί να έχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα όταν έξω επικρατούν υψηλότερες θερμοκρασίες.

Με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 30 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, οι ειδικοί συνιστούν να διατηρούνται κλειστά τα παράθυρα, όπως και οι πόρτες, οι κουρτίνες και οι περσίδες κατά τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας.

Αυτό γιατί με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η είσοδος της ηλιακής ακτινοβολίας και της θερμότητας στο εσωτερικό του σπιτιού, συμβάλλοντας στη διατήρηση χαμηλότερης θερμοκρασίας.

Παράλληλα, προτείνεται ο φυσικός αερισμός να γίνεται μόνο νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από εκείνη που επικρατεί μέσα στο σπίτι.

Η Τίνα Λόβλαντ, σχεδιάστρια στην εταιρεία Appeal Shading, επισημαίνει ότι η σκίαση των παραθύρων αποτελεί έναν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους προστασίας από τη ζέστη.

«Μόλις το ηλιακό φως περάσει από το παράθυρο και μετατραπεί σε θερμότητα μέσα στο δωμάτιο, δίνετε μια μάχη που δεν μπορεί να κερδηθεί. Οι περσίδες και τα παντζούρια εμποδίζουν αυτή τη θερμότητα πριν φτάσει στον χώρο διαβίωσης και έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν σημαντικά τη συσσώρευση θερμότητας», αναφέρει.

Σύμφωνα με την ίδια, μια ποιοτική περσίδα σε παράθυρο που δέχεται απευθείας ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να μειώσει την εισερχόμενη θερμότητα κατά 40% έως 70%, ενώ τα ανοιχτόχρωμα και ανακλαστικά υφάσματα είναι πιο αποτελεσματικά από τα σκούρα, τα οποία απορροφούν τη θερμότητα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται και οι κλειστοί ημιυπαίθριοι χώροι ή τα γυάλινα αίθρια, όπου χωρίς κατάλληλη σκίαση η θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Γιατί δεν πρέπει να ανοίγω τα παράθυρα όταν έχει καύσωνα;

Παρότι το άνοιγμα των παραθύρων μοιάζει η πιο προφανής λύση, οι ειδικοί εξηγούν ότι όταν έξω κάνει περισσότερη ζέστη από ό,τι μέσα στο σπίτι, ο θερμός αέρας εισέρχεται στον εσωτερικό χώρο και αυξάνει ακόμη περισσότερο τη θερμοκρασία.

«Υπάρχει ένας πολύ απλός κανόνας. Αν έξω κάνει περισσότερη ζέστη από ό,τι μέσα, το άνοιγμα των παραθύρων θα ζεστάνει το σπίτι αντί να το δροσίσει. Αν η θερμοκρασία στο εσωτερικό είναι 24 ή 25 βαθμοί και έξω ξεπερνά τους 30, τότε απλώς αφήνετε τον πιο ζεστό αέρα να μπει», εξηγεί η Λόβλαντ.

Πότε πρέπει να ανοίγω τα παράθυρα;

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η καλύτερη στιγμή για φυσικό αερισμό είναι μετά τη δύση του ήλιου, όταν η εξωτερική θερμοκρασία αρχίζει να πέφτει.

«Όταν έξω κάνει λιγότερη ζέστη από ό,τι μέσα, συνήθως μετά τις 9 ή 10 το βράδυ, τότε πρέπει να ανοίξετε τα παράθυρα ώστε να μπει δροσερός αέρας και να απομακρυνθεί η θερμότητα που έχει συσσωρευτεί μέσα στη διάρκεια της ημέρας», αναφέρει η ίδια.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο συνιδρυτής της Pocket Storage, Μαξ Γουίλσον, ο οποίος παρομοιάζει το σπίτι με ψυγείο κατά τις ώρες έντονης ζέστης.

«Το μεγαλύτερο λάθος είναι να αφήνει κανείς τα παράθυρα και τις πόρτες ανοιχτά όλη την ημέρα. Όταν έξω κάνει περισσότερη ζέστη, είναι σαν να ανοίγεις την πόρτα ενός φούρνου», τονίζει χαρακτηριστικά.

Το κόλπο του πάγου με τον ανεμιστήρα

Υπάρχουν ωστόσο κι άλλες πρακτικές μέθοδοι για να δροσιστεί κάποιος στο σπίτι με φυσικό τρόπο. Ενας από αυτούς που προτείνουν οι ειδικοί, είναι ένα μπολ με πάγο τοποθετημένο μπροστά από έναν ανεμιστήρα που μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την αποτελεσματικότητά του.

«Ο ανεμιστήρας θα κυκλοφορεί πιο δροσερό αέρα στο δωμάτιο, αντί να ανακυκλώνει απλώς τον ήδη ζεστό αέρα, κάνοντας την ατμόσφαιρα πιο υποφερτή κατά τη διάρκεια του καύσωνα» αναφέρουν.

iefimerida.gr