Το πρώτο από τα τρία νέα ελικόπτερα Airbus H145 Jupiter HC Mk2 πραγματοποίησε την παρθενική του πτήση από τη Αεροπορική Βάση Ακρωτηρίου (RAF Akrotiri), σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του Ηνωμένου Βασιλείου για αντιμετώπιση κρίσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε ανακοίνωση τους οι Βρετανικές Βάσεις αναφέρουν:

«Η άφιξη των ελικοπτέρων H145 καθιερώνει πλέον δυνατότητα επιχειρησιακής ανταπόκρισης στην Κύπρο σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες τον χρόνο. Το H145 αποτελεί μια ευέλικτη και ιδιαίτερα ικανή πλατφόρμα, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί σε ένα ευρύ φάσμα αποστολών, συμπεριλαμβανομένης της εναέριας πυρόσβεσης, της συλλογής πληροφοριών και των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

Πρόκειται για ένα από τα πλέον διαδεδομένα ελικόπτερα της κατηγορίας του, το οποίο βρίσκεται σε υπηρεσία με στρατιωτικές δυνάμεις, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και πολιτικούς φορείς σε περισσότερες από 40 χώρες. Τα σύγχρονα συστήματα του μειώνουν τόσο τις απαιτήσεις συντήρησης όσο και τον φόρτο εργασίας του πληρώματος, διασφαλίζοντας αυξημένη διαθεσιμότητα όταν απαιτείται περισσότερο.

Ο Διοικητής της 84 Μοίρας της RAF, Σμηναγός Steven Bradley, δήλωσε: «Η ικανότητα μας να προστατεύουμε και να υποστηρίζουμε όσους βρίσκονται στην Κύπρο, αλλά και πέραν αυτής, αποτελεί βασικό πυλώνα των επιχειρήσεων μας.

Η άφιξη των ελικοπτέρων H145 στην Κύπρο παρέχει στο Ηνωμένο Βασίλειο και τους συμμάχους του έναν σύγχρονο και ευέλικτο στόλο, ικανό να ανταποκρίνεται σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών απαιτήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους». Οι χειριστές της 84 Μοίρας της RAF θα συνεχίσουν την εκπαίδευση τους στα νέα ελικόπτερα στην Κύπρο, με την υποστήριξη εξειδικευμένων μηχανικών της Airbus.

Τα ελικόπτερα H145 αναμένεται να αναλάβουν τις αποστολές εναέριας πυρόσβεσης από τα ελικόπτερα Chinook που σταθμεύουν σήμερα στη RAF Akrotiri, πριν από την έναρξη της επόμενης αντιπυρικής περιόδου.»

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