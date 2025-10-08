Σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε στις 2 Οκτωβρίου από το Δικαστήριο των Βρετανικών Βάσεων στη Δεκέλεια, 52χρονος Ελληνοκύπριος από την Ξυλοφάγου για κατοχή ναρκωτικών κατηγοριών Α και Β με σκοπό την προμήθεια.

Ο άνδρας, που ήταν ήδη καταζητούμενος για παρόμοια αδικήματα, συνελήφθη στις 6 Μαΐου κοντά στο χωριό του για κατοχή ενός γραμμαρίου κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης και παρέμεινε υπό κράτηση από τότε. Η εγκληματολογική ανάλυση του κινητού τηλεφώνου του τον συνέδεσε με υπόθεση προμήθειας ναρκωτικών, οδηγώντας σε σοβαρότερες κατηγορίες και αυστηρή ποινή από τον Ανώτερο Δικαστή στη Δεκέλεια.

Ο Υπαστυνόμος Φάνος Χριστοδούλου συνεχάρη το έργο της Ομάδας Κοινοτικής Δράσης, επισημαίνοντας ότι τα αποδεικτικά στοιχεία ήταν καθοριστικά για την καταδίκη.

«Συγχαίρω την εξαιρετική δουλειά των αστυνομικών μας, επειδή αν και ένα γραμμάριο κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης δεν ακούγετε μεγάλη ποσότητα, τον συνέδεσαν με προμήθεια ναρκωτικών και θα βρίσκεται πλέον πίσω από τα κάγκελα για πολύ καιρό.

«Αρχικά δήλωσε ‘αθώος’ αλλά όταν παρουσιάστηκαν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία τον ανάγκασαν ν’ αλλάξει την αρχική του δήλωση και αυτό έγινε χάρη στην εξαιρετική δουλειά των αστυνομικών που διερευνούσαν την υπόθεση».