Η Κωνσταντίνα είναι δικηγόρος, απόφοιτη του Πανεπιστημίου Κύπρου με μεταπτυχιακό στην Εγκληματολογία και την Αντεγκληματική Πολιτική. Είναι μία από τις νεότερες υποψηφίους και κατέρχεται με το ΑΚΕΛ στις εκλογές της 24ης Μαΐου.

Εισέρχεται στην πολιτική αρένα συνδυάζοντας νομική κατάρτιση, βαθιά δέσμευση στον πολιτισμό και ξεκάθαρο λόγο για θέματα όπως η διαφθορά, τα δικαιώματα των γυναικών, το Κυπριακό και ο ρόλος της νεολαίας στα κοινά.

Συζητούμε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η νέα γενιά στην Κύπρο, τη θέση των νέων στην πολιτική σκηνή, αλλά και τα μεγάλα ζητήματα της επικαιρότητας ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2026.

Δευτέρα, 20/04/2026, στις 17.30 Live.