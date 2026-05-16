Σε κτηνοτροφικές μονάδες με σε Δρομολαξιά και Αθηένου, με 2.765 αιγοπρόβατα, εντοπίστηκαν τα τέσσερα νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού, που ανακοινώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των επηρεαζόμενων μονάδων σε 116.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, στη Δρομολαξιά εντοπίστηκαν δύο κρούσματα, εκ των οποίων το ένα αφορά μη αδειοδοτημένη εκτροφή με επτά ζώα, ενώ άλλες δύο κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αθηένου.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σημειώνουν ότι ο συνολικός αριθμός των καταγεγραμμένων ζώων στις τρεις αδειοδοτημένες μονάδες όπου εντοπίστηκαν κρούσματα, ανέρχεται σε 2.758. Διευκρινίζουν, ακόμα, ότι πρόκειται για περιπτώσεις εντός ήδη μολυσμένων περιοχών.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ανακοίνωσαν, επίσης, ότι ο εμβολιασμός όσων ζώων είχαν εμβολιαστεί με την πρώτη δόση αναμένεται να ολοκληρωθεί στο 100% μέχρι τις 20/05/2026.

Μέχρι στιγμής, έχουν ολοκληρωθεί οι εμβολιασμοί σε ποσοστό 92% των μονάδων βοοειδών, σε ποσοστό 77% των μονάδων αιγοπροβάτων παγκύπρια και σε ποσοστό 48.5% των μονάδων χοίρων που βρίσκονται εντός των ζωνών περιορισμού.

Σημειώνεται ότι παράλληλα συνεχίζονται οι δειγματοληψίες βάσει επιδημιολογικής αξιολόγησης.

