Ξανά στο εδώλιο θα βρεθεί ο Μητροπολίτης Μόρφου για τα γεγονότα του 2021 εν μέσω κορωνοϊού. Το Εφετείο σήμερα έκανε αποδεκτή την έφεση του Γενικού Εισαγγελέα, ακύρωσε την αθωωτική απόφαση του πρωτόδικου Δικαστηρίου και διέταξε την επανεκδίκαση της υπόθεσης από άλλο Δικαστήριο.

Πέντε χρόνια μετά ο Μόρφου Νεόφυτος θα βρεθεί ξανά στο εδώλιο για την ίδια υπόθεση, με το Δικαστήριο να βρίσκει λάθη στην απόφαση του πρωτόδικου Δικαστηρίου, το οποίο δεν είχε διαπιστώσει ούτε εκ πρώτοις όψεως υπόθεση κατά του Μητροπολίτη. Ο Μόρφου Νεόφυτου είχε αθωωθεί το 2023 σε τέσσερεις κατηγορίες οι οποίες σχετίζονταν με την παράβαση του περί λοιμοκάθαρσης νόμου για τις συναθροίσεις πέραν των δύο ατόμων, καθώς και διέγερση για διάπραξη ποινικού αδικήματος.

Κατά της απόφασης αυτής ο Γενικός Εισαγγελέας άσκησε έφεση και σήμερα το Εφετείο στην παρουσία του Μητροπολίτη Μόρφου, εξέδωσε την απόφασή του, ξαναβάζοντάς τον στο εδώλιο για γεγονότα του 2021.

Οι τρεις δικαστές του Εφετείου απέρριψαν τη θέση της υπεράσπισης υπό τον Νίκο Κληρίδη, σύμφωνα με την οποία η έφεση απολήγει να είναι καταχρηστική, εφόσον, σε περίπτωση επιτυχίας της, ενδεχομένως να οδηγούσε σε επανεκδίκαση μετά από πάροδο πέντε ετών. Περαιτέρω, τέθηκε εισήγηση ότι δεν είναι επιτρεπτό ο Γενικός Εισαγγελέας να θέσει θέμα ορθής αξιολόγησης μαρτυρίας από πλευράς πρωτόδικου Δικαστηρίου, με βάση την οποία κατέληξε ότι επρόκειτο για επιτρεπόμενη άσκηση θρησκευτικής λατρείας.

Σύμφωνα με το Εφετείο, προκύπτει η υπόθεση να αφορά σοβαρά αδικήματα υπό την έννοια του ότι αφορούσαν κατ’ ισχυρισμό ενέργειες ενός προσώπου στη θέση του εφεσίβλητου, για θέματα σοβαρά δημόσιας υγείας. «Σε μία περίοδο, τότε, που ο κάθε πολίτης δοκιμαζόταν στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων της πανδημίας, υπό τα δεδομένα της παρούσας υπόθεσης ως ανωτέρω τίθενται, θα κρίναμε ότι το συμφέρον της δικαιοσύνης θα επέβαλλε την επανεκδίκαση της υπόθεσης χωρίς το χρονικό διάστημα που διέρρευσε από την κατ’ ισχυρισμό τέλεση των αδικημάτων να κρίνεται ότι, υπό τας περιστάσεις της παρούσας, υπερβαίνει του εύλογου χρόνου για τη διακρίβωση της ενδεχόμενης ποινικής ευθύνης του εφεσίβλητου», παρατηρεί το Εφετείο.

Το Δικαστήριο επανέλαβε το κείμενο που είχε διαβάσει ο Μητροπολίτης Μόρφου στις 2/1/2021 του, όπου καλούσε τους πιστούς στον Αγιασμό την ημέρα των Φώτων στον ποταμό Κλάριο, βρίσκοντας ότι στο σύνολό τους, τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον του πρωτόδικου Δικαστηρίου, ως άλλωστε καταγράφηκαν από αυτό, κρίνονται ότι επέτρεπαν στο πρωτόδικο Δικαστήριο αντίθετη θεώρηση αναφορικά με τις κατηγορίες.

Είναι περαιτέρω η διαπίστωση του Εφετείου, πως ούτε όμως και η νομική ανάλυση του πρωτόδικου Δικαστηρίου αναφορικά με τη βάση των κατηγοριών κρίνεται ορθή. «Δεν έχουμε εντοπίσει από πού αντλεί έρεισμα το σκεπτικό με βάση το οποίο το πρωτόδικο Δικαστήριο καθόρισε ότι η δραστηριότητα την οποία αφορούσε η υπό κρίση υπόθεση ενέπιπτε σε άσκηση θρησκευτικής λατρείας. Φυσικά, ακόμη και σε τέτοια περίπτωση, θεωρούμε σφάλμα την πρωτόδικη κρίση να μην προβεί σε ανάλογη ενέργεια δυνάμει του Άρθρου 83 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ. 155. Ουδείς δυσμενής επηρεασμός φαίνεται να προέκυπτε, σε τέτοια περίπτωση, εν όψει του τι ο εφεσίβλητος αμφισβητούσε, το οποίο ήταν η συνταγματικότητα και εγκυρότητα των υπό κρίση διαταγμάτων. Εξ ου και επί των γεγονότων, στο στάδιο της διαπίστωσης εκ πρώτης όψεως υπόθεσης, η υπεράσπιση δεν προέβηκε σε εισήγηση ότι δεν αποδεικνύετο εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον του εφεσίβλητου», καταλήγουν οι τρεις δικαστές.

Μετά τα ευρήματα αυτά, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η κατηγορούσα Αρχή είχε τεκμηριώσει εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον του εφεσίβλητου, ο οποίος θα έπρεπε να κληθεί να προβάλει την υπεράσπισή του, αφού του εξηγηθούν τα δικαιώματά του. Κρίνοντας ότι το συμφέρον της δικαιοσύνης και η ορθή απονομή αυτής, στην προκειμένη περίπτωση επιτυγχάνεται με διαταγή επανεκδίκασης, ανάλογη θα είναι και η διαταγή μας. Εν τέλει διατάχθηκε επανεκδίκαση της υπόθεσης από άλλο δικαστή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας το συντομότερο.