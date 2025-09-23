Η ταλαιπωρία εκατοντάδων χιλιάδων ενοίκων κοινόκτητων οικοδομών, ίσως για πρώτη φορά βρίσκεται τόσο κοντά στην αντιμετώπισή της, με δεδομένο ότι σχετικό νομοσχέδιο εισέρχεται στο τελικό στάδιο συζήτησης ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών.

Μέσω των προνοιών της προωθούμενης νομοθεσίας μπαίνει τάξη στην αναρχία που επικρατεί και η οποία κάνει τον βίο αβίωτο σε πολλούς επηρεαζόμενους.

Όπως έχει αναφερθεί ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών οι κοινόκτητες οικοδομές κυμαίνονται στις 200.000, οπόταν αν σε κάθε μονάδα διαμένουν δύο άτομα, τότε μιλάμε για 400.000 ανθρώπους ενώ αν διαμένουν τρία άτομα αναφερόμαστε για 600.000 άτομα. Σημειώνεται πως στις κοινόκτητες οικοδομές δεν περιλαμβάνονται μόνο πολυκατοικίες αλλά και οικίες οι οποίες αποτελούν τμήματα συγκροτημάτων οικοδομών που πουλήθηκαν είτε σε ντόπιους είτε σε αλλοδαπούς, για σκοπούς ιδιοκατοίκησης ή και διακοπών.

Το σχετικό νομοσχέδιο «Ο περί Διαχείρισης Κοινόκτητων Οικοδομικών και Συναφών θεμάτων Nόμος του 2023», για πρόνοιες του οποίου είχαν εγερθεί ενστάσεις, έτυχε περαιτέρω επεξεργασίας και ο υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου απέστειλε σχετική επιστολή στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών ενώπιον της οποίας το όλο θέμα θα συζητηθεί μεθαύριο Πέμπτη.

Στην επιστολή του υπουργού αναφέρεται, ανάμεσα σε άλλα, πως παρέχεται η δυνατότητα στη διαχειριστική επιτροπή να προβαίνει σε στατικούς, μηχανολογικούς και ηλεκτρολογικούς ελέγχους από επαγγελματίες μέλη του ΕΤΕΚ.

Σημειώνεται, πως η μη διενέργεια στατικών ελέγχων, ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους πολλά κτήρια και κυρίως πολυκατοικίες έμεναν στο έλεος του χρόνου χωρίς επιθεώρηση και δίχως συντήρηση και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πτώση μπαλκονιών ή και η κατάρρευση τοίχων κ.ο.κ..

Τώρα, και νοουμένου ότι εγκριθεί η σχετική πρόνοια, οι ιδιοκτήτες ή και οι ένοικοι θα γνωρίζουν «που στέκεται» από στατικής απόψεως το κτήριο στο οποίο διαμένουν.

Την ίδια ώρα, αρνητική εξέλιξη θεωρείται η διαγραφή του άρθρου που προέβλεπε τη διεξαγωγή τακτικών ελέγχων στην κοινόκτητη οικοδομή. Με τον τακτικό έλεγχο διασφαλιζόταν πως η συντήρηση δεν θα οδηγείτο από αναβολή σε αναβολή αλλά ο έλεγχος θα ήταν καθορισμένος. Πάντως, ο υπουργός Εσωτερικών εξηγεί στην επιστολή του, πως «η εν λόγω πρόνοια προγραμματίζεται να ενσωματωθεί σε μελλοντική τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου (Κεφ.96).

«Πάρα ταύτα», προσθέτει ο υπουργός, «έχει περιληφθεί σχετική πρόνοια σε άλλο άρθρο, η οποία επιτρέπει στη Διαχειριστική Επιτροπή να διενεργεί τέτοιους ελέγχους». Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, το πόσο τακτικά θα διενεργείται έλεγχος θα εξαρτάται αποκλειστικά από την διαχειριστική επιτροπή της κάθε κοινόκτητης οικοδομής, κάτι το οποίο δεν θα επαφίεται μόνο στη βούληση της αλλά και στο κατά πόσο υπάρχουν χρήματα στο ταμείο για τυχόν συντηρήσεις που θα απαιτηθούν.

Πάντως, η διαχειριστική επιτροπή θα καθορίσει το ποσό που πρέπει να καταβάλλεται ως αποθεματικό ταμείο για σκοπούς επιδιόρθωσης της κοινόκτητης οικοδομής.

Οι ιδιοκτήτες/διαμένοντες σε κοινόκτητες οικοδομές θα πληρώνουν επίσης:

> Θέρμανση: Περιλαμβάνει έξοδα θέρμανσης, έξοδα συντήρησης και επιδιόρθωσης των μηχανημάτων άλλες εγκατάστασης, άλλες κεντρικής θέρμανσης.

> Κοινόχρηστα: Περιλαμβάνει μισθό καθαρίστριας, υλικά καθαρισμού, συντήρηση ανελκυστήρα, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, διακόσμηση κοινόχρηστων χώρων, άδειασμα βόθρων και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες αφορούν την παροχή υπηρεσιών.

> Άλλες δαπάνες: Περιλαμβάνουν ασφάλιση, γενικές επιδιορθώσεις κοινόκτητης οικοδομής, ανελκυστήρα, υδραυλικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, μόνωση, περιβαλλοντική αναβάθμιση.

Μία από τις πρόνοιες που προκάλεσε αντιδράσεις αφορά την παρεμπόδιση πώλησης μιας μονάδας (κοινόκτητης οικοδομής) όταν ο επηρεαζόμενος δεν πληρώσει τα κοινόχρηστα που του αναλογούν. Σημειώνεται, πως η μη καταβολή κοινοχρήστων από ιδιοκτήτες ή και ενοίκους αποτελούσε και αποτελεί σημείο τριβής σε κοινόκτητες οικοδομές, κάτι το οποίο εκτιμάται ότι θα αντιμετωπιστεί με την προωθούμενη νομοθεσία.

Η διαχειριστική επιτροπή θα έχει εξουσία να εκδίδει βεβαίωση εξόφλησης των κοινοχρήστων, με την οποία θα αίρονται τα όποια προβλήματα στη μεταβίβαση, νοουμένου βεβαίως ότι δεν υπάρχουν άλλες εκκρεμότητες.

Ο υπουργός Εσωτερικών ενημερώνει τη Βουλή, ότι έχει ολοκληρωθεί ο νομοτεχνικός έλεγχος από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας επί του αναθεωρημένου κειμένου του σχετικού νομοσχεδίου, το οποίο έχει κατατεθεί ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων και υποβάλλεται εκ νέου για σκοπούς συνέχισης της συζήτησης.

Η ολοκλήρωση του νομοτεχνικού ελέγχου παραπέμπει στο ότι δεν υφίστανται νομικά κωλύματα στις πρόνοιες του νομοσχεδίου, οπόταν έχουν ξεπεραστεί σημαντικά εμπόδια τα οποία συνήθως ανακύπτουν στην εξέταση των νομοσχεδίων.

Πρόσθετες νομοτεχνικές βελτιώσεις

Ο κ. Ιωάννου ενημερώνει τον πρόεδρο και τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, ότι στο εν λόγω αναθεωρημένο κείμενο έχουν ενσωματωθεί οι εισηγήσεις και παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν από τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και πρόσθετες νομοτεχνικές βελτιώσεις.

Σε αυτές, περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

> Προσθήκη ερμηνείας για τον «Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ».

> Προσθήκη ερμηνείας για την «Εταιρεία Διαχείρισης Κοινόκτητων Οικοδομών».

> Προσθήκη ερμηνείας για το «Μητρώο Ιδιοκτητών».

> Καθορισμός της Υπηρεσίας ως ο οικείος Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης.

> Εισαγωγή της διαδικασίας διαμεσολάβησης ως τρόπου επίλυσης διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και Διαχειριστικής Επιτροπής.

> Εισαγωγή άρθρου για τον έλεγχο των συστημάτων παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας.

> Εισαγωγή άρθρου αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συναφείς τροποποιήσεις σε διάφορες πρόνοιες του νομοσχεδίου ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις σχετικές νομοθεσίες.

Στην αιτιολογική έκθεση που υπογράφει ο Γενικός Εισαγγελέας αναφέρεται, πως σκοπός του (νομοσχεδίου) είναι ο καθορισμός πλαισίου ρύθμισης των κοινόκτητων οικοδομών, το οποίο αποσκοπεί στην ομαλή λειτουργία, διαχείριση και εποπτεία τους σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, λόγω ανάγκης που προκύπτει από την εξέλιξη της στεγαστικής πραγματικότητας στην Δημοκρατία.

Ο κ. Σαββίδης παρατηρεί, πως η τροποποίηση της νομοθεσίας είναι απαραίτητη λόγω των αδυναμιών στις υφιστάμενες πρακτικές διαχείρισης των κοινόκτητων οικοδομών, καθώς και την ανάγκη για τη διασφάλιση αποτελεσματικότερης εφαρμογής της διαχείρισης, δεδομένου ότι διάφοροι ιδιοκτήτες μονάδων διαφεύγουν των υποχρεώσεων τους και πολλά ακίνητα δεν συντηρούνται επαρκώς, με διάφορους κινδύνους να ελλοχεύουν για την ασφάλεια τους και ασφάλεια τρίτων.

Συγκεκριμένα, προσθέτει ο Γενικός Εισαγγελέας, με το προτεινόμενο Νομοσχέδιο, ρυθμίζονται θέματα που άπτονται της διαχείρισης και λειτουργίας των κοινόκτητων οικοδομών καθώς και η εποπτεία τους από την αρμόδια Αρχή. Ο κάθε ιδιοκτήτης μονάδας και η Διαχειριστική Επιτροπή σε κοινόκτητη οικοδομή θα έχει υποχρεώσεις και δικαιώματα για τη ρύθμιση των διαφόρων ζητημάτων που προκύπτουν από αυτή.