Στο 3% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Κύπρο τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, ευθυγραμμιζόμενος με τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Σε επίπεδο ευρωζώνης, ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3% από 2,6% τον Μάρτιο, καταγράφοντας επιστροφή ανοδικών πιέσεων στις τιμές καταναλωτή.

Η Κύπρος κινήθηκε πλέον ακριβώς στον μέσο όρο της ευρωζώνης, μετά το 1,5% που είχε καταγραφεί τον Μάρτιο. Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός στην Κύπρο αυξήθηκε κατά 2,2%, μία από τις υψηλότερες μεταβολές μεταξύ των κρατών μελών.

Κύριος παράγοντας της ανόδου στην ευρωζώνη ήταν η ενέργεια, με ετήσιο ρυθμό αύξησης 10,9% τον Απρίλιο, από 5,1% τον Μάρτιο.

Ακολούθησαν οι υπηρεσίες με 3%, τα τρόφιμα, αλκοόλ και καπνός με 2,5% και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά με 0,8%.

Σε σύγκριση με άλλες χώρες, η Κύπρος βρίσκεται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ υψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού καταγράφουν η Κροατία με 5,4%, η Λιθουανία με 4,9% και η Ελλάδα με 4,6%.