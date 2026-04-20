Ο πληθωρισμός μείωσε αθόρυβα την πραγματική αξία των κατώτατων μισθών σε όλη την Ευρώπη το 2026, αλλά ο αντίκτυπος δεν είναι καθόλου ομοιόμορφος. Ενώ οι περισσότερες χώρες βλέπουν μόνο μικρές μειώσεις, οι οικονομίες με υψηλότερους μισθούς βιώνουν αισθητά μεγαλύτερες απόλυτες απώλειες αναφέρει η ανάλυση (Απρίλιος 2026) «αύξηση μισθών έναντι πληθωρισμού: Εξήγηση του πραγματικού χάσματος μισθών στην Ευρώπη» στην ιστοσελίδα bestbrokers. Ο αναλυτής Πολ Χόφμαν αναφέρει συνολικά, χώρες με υψηλότερους μισθούς είδαν τις μεγαλύτερες απώλειες. Ωστόσο, η Ρουμανία καταγράφει τη μεγαλύτερη αναλογική απώλεια στο σύνολο δεδομένων, στα -60,93 ευρώ , που σημαίνει ότι ο κατώτατος μισθός της (€795) έχει διαβρωθεί σημαντικά σε πραγματικούς όρους, παρά το γεγονός ότι ξεκινά από ένα σχετικά χαμηλό ονομαστικό επίπεδο. Αυτό υπογραμμίζει, ότι ακόμη και οι χώρες με χαμηλότερους μισθούς μπορούν να βιώσουν μερικές από τις πιο απότομες μειώσεις αγοραστικής δύναμης όταν λαμβάνεται υπόψη ο πληθωρισμός.

Στην Κύπρο σύμφωνα με τον πίνακα αναλύσεων της ιστοσελίδας οι πραγματικές απώλειες στον κατώτατο μισθό (€1.088) είναι €9,70 και η πραγματική του αξία είναι €977,52. Η Ελλάδα με βασικό κατώτατο μισθό €1.027 οι απώλειες είναι €30,88 και η πραγματική αξία €939,81. Στην ανάλυση αναφέρεται συνολικά, χώρες με υψηλότερους μισθούς όπως η Ιρλανδία, η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες απόλυτες απώλειες, αλλά αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι οι αρχικοί μισθοί τους είναι υψηλότεροι και όχι στο ότι ο πληθωρισμός τις πλήττει περισσότερο. Αντίθετα, χώρες με χαμηλότερους μισθούς όπως η Τσεχία, η Βουλγαρία και η Ουγγαρία παρουσιάζουν μόνο ελάχιστες απώλειες σε ευρώ, γεγονός που υποδηλώνει έναν σε μεγάλο βαθμό αναλογικό αντίκτυπο σε ολόκληρη την περιοχή.

Σύμφωνα με την ανάλυση, τα στοιχεία του 2026 αποκαλύπτουν τρεις ολοένα και πιο διακριτές πραγματικότητες μισθών εντός του τοπίου του κατώτατου μισθού, έναν δυτικό πυρήνα με υψηλούς μισθούς και περιορισμένη κινητικότητα, ένα μπλοκ κρατών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης που βρίσκεται σε φάση κάλυψης της υστέρησης, όπου οι αυξήσεις εξακολουθούν να μεταφράζονται σε σημαντικά κέρδη, και μια μικρότερη ομάδα χωρών όπου η στασιμότητα των μισθών αποδεικνύεται πιο επιζήμια από τον ίδιο τον πληθωρισμό. Αυτό που προκύπτει είναι λιγότερο μια ενιαία τροχιά και περισσότερο ένας κατακερματισμός της αγοράς εργασίας της Ευρώπης σε πολύ διαφορετικές δυναμικές μισθών. Η πιο εντυπωσιακή εξέλιξη, αναφέρει η ανάλυση, είναι ότι οι ισχυρότερες αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς μεταξύ 2025 και 2026 συγκεντρώνονται πλέον σχεδόν εξ ολοκλήρου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη , με την Ουγγαρία (+16,93%), την Τσεχία (+10,86%), τη Βουλγαρία (+10,42%) και τη Σλοβακία (+8,12%) να ηγούνται. Το αποτέλεσμα είναι η αντιστροφή της προηγούμενης δυναμικής της κρίσης, με τμήματα της ανατολικής Ευρώπης να βιώνουν πλέον την ταχύτερη σύγκλιση των πραγματικών μισθών στην ΕΕ.

Στην Κύπρο, σύμφωνα με την ανάλυση, η αύξηση των πραγματικών κατώτατων μισθών είναι 7,9%, ακολουθεί η Λιθουανία 7,78%, στην Γερμανία 6,42%, στην Κροατία 4,35%, στην Πορτογαλία 3,61%, στην Λετονία 3,01%, στην Ελλάδα 3%, στην Ολλανδία 2,35%, στην Ιρλανδία 2,28%, στην Πολωνία 1,9%, στην Μάλτα 1,13%. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, με βάση την έκθεση, οι κατώτατοι μισθοί του 2026 επιβεβαιώνουν μια σαφή δομική ιεραρχία που παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη, παρά τους πρόσφατους κύκλους πληθωρισμού. Το χάσμα μεταξύ δυτικής και ανατολικής Ευρώπης παραμένει σημαντικό, με τη σύγκλιση να συμβαίνει μόνο σταδιακά και άνισα μεταξύ των χωρών.

Ανισότητα μισθών μεταξύ κρατών

Η έκθεση αναφέρει ότι στην κορυφή, το Λουξεμβούργο (€2.704), η Ιρλανδία (€2.391) και η Γερμανία (€2.343) εξακολουθούν να κυριαρχούν, με τα επίπεδα μισθών να είναι υπερτριπλάσια από αυτά που παρατηρούνται σε περιοχές της ανατολικής Ευρώπης. Αυτές οι χώρες συνδυάζουν σχετικά υψηλά ονομαστικά επίπεδα μισθών με χαμηλό πληθωρισμό τον Φεβρουάριο του 2026, ιδίως η Ιρλανδία (0,8%) και η Γαλλία (0,7%), συμβάλλοντας στη διατήρηση της αγοραστικής δύναμης παρά τις μέτριες ονομαστικές αυξήσεις. Η Ισπανία (€1.342) , η Σλοβενία ​​(€1.254) και η Εσθονία (€843) ξεχωρίζουν, καθώς οι μισθοί παραμένουν ουσιαστικά παγωμένοι σε ετήσια βάση , πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε πραγματική κίνηση εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τη δυναμική του πληθωρισμού και όχι από την ενεργό μισθολογική πολιτική, σημειώνεται. Αυτό δημιουργεί μια ισορροπία χαμηλής ανάπτυξης σε περιοχές της νότιας και Κεντρικής Ευρώπης, όπου η δυναμική των μισθών δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως, παρά την ευρύτερη μακροοικονομική σταθεροποίηση και την υποχώρηση των πιέσεων στις τιμές. Στο κατώτερο άκρο αναφέρεται στην έκθεση, η Βουλγαρία (€620), η Λετονία (€780) και η Ρουμανία (€795) παραμένουν οι οικονομίες με τον χαμηλότερο κατώτατο μισθό , αλλά και μεταξύ των πιο δυναμικών όσον αφορά την προσαρμογή. Η Βουλγαρία (+12,52%) και η Σλοβακία (+12,13%) παρουσιάζουν ισχυρές ονομαστικές αυξήσεις που συνεχίζουν τη μακροπρόθεσμη τάση σύγκλισης με τη δυτική Ευρώπη.