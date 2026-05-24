Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου εξέφρασε ικανοποίηση για το εκλογικό αποτέλεσμα, ευχαριστώντας τους πολίτες που εμπιστεύτηκαν ξανά το κόμμα ως την πρώτη πολιτική δύναμη της χώρας με τις περισσότερες έδρες στη Βουλή. «Αυτό για εμάς σημαίνει μόνο ευθύνη», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι από αύριο το κόμμα συνεχίζει με σκληρή δουλειά.

Μήνυμα Προέδρου ΔΗΣΥ κ. Αννίτας Δημητρίου για το εκλογικό αποτέλεσμα

Ευχαριστούμε τους πολίτες για τη συμμετοχή τους, που ενισχύει τη δημοκρατία μας. Δώσαμε μια εκλογική μάχη σε ένα πρωτόγνωρο τοξικό περιβάλλον και οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Που μας εμπιστευτήκατε ξανά ως την πρώτη πολιτική δύναμη του τόπου, με τις περισσότερες έδρες στη Βουλή. Αυτό για εμάς σημαίνει μόνο ευθύνη.

Είμαστε ικανοποιημένοι με το θετικό αποτέλεσμα. Από αύριο συνεχίζουμε με σκληρή δουλειά. Συνεχίζουμε να είμαστε κοντά στον κόσμο. Συνεχίζουμε να ακούμε τις αγωνίες και τους προβληματισμούς σας.

Η εντολή που πήραμε είναι να ηγηθούμε στη νέα Βουλή με συναινέσεις, για μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που φέρνουν αποτέλεσμα για την ανάπτυξη και την κοινωνική προστασία. Γιατί η κοινή μας αποστολή είναι να πάμε την χώρα μας μόνο μπροστά. Υπεύθυνα Μπροστά.

Ευχαριστούμε τα στελέχη και τους χιλιάδες φίλους της Παράταξής μας γι’ αυτό τον υπέροχο αγώνα. Δικαιώθηκαν και μπορούν να είναι περήφανοι για τον αγώνα και την Παράταξή μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς.