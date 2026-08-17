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Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες επιταχύνουν την επέκτασή τους στις διεθνείς αγορές, καθώς η υποχώρηση της εγχώριας ζήτησης και η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα τις ωθούν να αναζητήσουν ανάπτυξη στο εξωτερικό. Η τάση εντείνει την πίεση σε καθιερωμένους κατασκευαστές, όπως η Toyota και η Volkswagen, οι οποίοι καλούνται να ανταγωνιστούν τα τεχνολογικά προηγμένα και χαμηλότερου κόστους κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα.

Οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην Κίνα μειώθηκαν κατά 20% τον Ιούλιο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, και περιορίστηκαν στα 1,47 εκατ. οχήματα. Ήταν ο δέκατος συνεχόμενος μήνας πτώσης, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Επιβατικών Αυτοκινήτων της Κίνας.

Την ίδια ώρα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 88%, στα 923.000 οχήματα, αποτυπώνοντας τη στροφή του κλάδου προς τις αγορές της Ευρώπης, της Νοτιοανατολικής Ασίας και άλλων περιοχών.

Παρότι τα στοιχεία περιλαμβάνουν και ξένες μάρκες που κατασκευάζουν οχήματα στην Κίνα, η ίδια εικόνα καταγράφεται και μεταξύ των εγχώριων εταιρειών: διψήφια πτώση των πωλήσεων στο εσωτερικό και διψήφια αύξηση των εξαγωγών.

Η επέκταση στο εξωτερικό ως στρατηγική ανάγκη

Μεγάλες κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως οι BYD, Geely και Chery, επιδιώκουν εδώ και χρόνια να εξελιχθούν σε παγκόσμιους ομίλους. Η υποτονική ζήτηση στην Κίνα ενισχύει πλέον το κίνητρό τους να επισπεύσουν την επέκταση που είχε ήδη αρχίσει.

«Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες διαθέτουν πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, εξαιρετικά ανταγωνιστικές αλυσίδες εφοδιασμού, ολοένα και πιο εξελιγμένα προϊόντα και ισχυρό οικονομικό κίνητρο για να αναζητήσουν ανάπτυξη εκτός Κίνας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της συμβουλευτικής Automobility, Μπιλ Ρούσο.

Όπως ανέφερε, η παγκοσμιοποίηση μετατρέπεται σε «στρατηγική αναγκαιότητα» για τις κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες της χώρας.

Η κάμψη των πωλήσεων αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στις αυξημένες τιμές των καυσίμων, οι οποίες περιόρισαν τη ζήτηση για βενζινοκίνητα οχήματα, καθώς και στη συνεχιζόμενη αδυναμία της κατηγορίας των οικονομικότερων σεντάν, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ένωσης Επιβατικών Αυτοκινήτων, Κούι Ντονγκσού.

Πτώση 2,3 εκατ. οχημάτων σε έξι μήνες

Η εικόνα στον κλάδο του αυτοκινήτου αντανακλά τις ευρύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Η ισχυρή βιομηχανική παραγωγή και οι εξαγωγές στηρίζουν την ανάπτυξη, ενώ η κρίση στην αγορά ακινήτων και η περιορισμένη καταναλωτική δαπάνη πιέζουν την εσωτερική ζήτηση.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην κινεζική αγορά υποχώρησαν κατά 2,3 εκατ. οχήματα ή 20% σε ετήσια βάση. Η μείωση αντιστοιχεί στο σύνολο των ταξινομήσεων καινούργιων αυτοκινήτων στην Ιαπωνία, την τέταρτη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου, κατά την ίδια περίοδο.

Αντίθετα, οι κινεζικές εξαγωγές οχημάτων σημείωσαν άνοδο 71% στο πρώτο εξάμηνο.

Η αναλύτρια της HSBC, Γιουτσιάν Ντινγκ, εκτίμησε ότι η εγχώρια ζήτηση ενδέχεται να σταθεροποιηθεί και να αρχίσει να ανακάμπτει από τα τέλη Αυγούστου έως τον Σεπτέμβριο, καθώς θα επιταχύνεται η κυκλοφορία νέων μοντέλων.

Η BYD αντισταθμίζει τις απώλειες με εξαγωγές

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας στρατηγικής αποτελεί η BYD. Η κινεζική εταιρεία κατέγραψε πτώση 35% στις εγχώριες πωλήσεις της κατά τους πρώτους επτά μήνες του έτους, αλλά περιόρισε τον αντίκτυπο μέσω της έντονης ανάπτυξης στο εξωτερικό.

Οι διεθνείς πωλήσεις της BYD αυξήθηκαν κατά 79% σε ετήσια βάση, με τη Βραζιλία και τη Βρετανία να αναδεικνύονται στις μεγαλύτερες αγορές της εκτός Κίνας το 2026.

Η επέκταση των κινεζικών εταιρειών αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για την Ιαπωνία. Από το 2023, η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας οχημάτων στον κόσμο, εκτοπίζοντας από την κορυφή την ασιατική ανταγωνίστριά της.

Σύμφωνα με τον Ρούσο, η άνοδος της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας είχε βασιστεί στην αποδοτικότητα της παραγωγής, την ποιότητα και την οικονομία καυσίμου. Το σημερινό πλεονέκτημα της Κίνας είναι ευρύτερο, καθώς περιλαμβάνει την ηλεκτροκίνηση, τις μπαταρίες, το λογισμικό, τις έξυπνες λειτουργίες, την κλίμακα της εφοδιαστικής αλυσίδας και την ταχεία ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων, όπως σημείωσε, μπορεί να καταστήσει την παγκόσμια επέκταση της Κίνας σημαντικά πιο ανατρεπτική για τη διεθνή αυτοκινητοβιομηχανία.

Κερδίζουν έδαφος στην Ευρώπη

Η πίεση που ασκούν οι κινεζικές εταιρείες είναι ήδη εμφανής σε σημαντικές αγορές του εξωτερικού. Στην Ευρώπη, οι ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες κατείχαν περίπου το 12% της αγοράς επιβατικών οχημάτων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την Counterpoint Research.

Κατά την ίδια περίοδο, το μερίδιο των κινεζικών εταιρειών αυξήθηκε από 3% σε 16% μέσα σε τέσσερα χρόνια, εις βάρος ορισμένων ευρωπαϊκών, νοτιοκορεατικών και αμερικανικών ανταγωνιστών.

Η διαφορά είναι ακόμη μεγαλύτερη στην ηλεκτροκίνηση. Οι κινεζικές μάρκες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 25% των ηλεκτρικών οχημάτων που αποστέλλονται στην Ευρώπη, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο των ιαπωνικών κατασκευαστών παραμένει λίγο κάτω από το 5%.

Η Counterpoint προβλέπει ότι έως το 2030 οι κινεζικές μάρκες θα ελέγχουν περισσότερο από το 20% της ευρωπαϊκής αγοράς επιβατικών οχημάτων και το 29% της αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Capital.gr