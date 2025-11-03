Επιβεβαιώνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ότι η Πάφος έχει αναχθεί σε δημοφιλέστερο τουριστικό προορισμό για τους Πολωνούς. Η κεντροευρωπαική αυτή χώρα συνεχίζει και το 2025 από εκεί που έμεινε το 2024, αφού σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία μέχρι το καλοκαίρι, περίπου 49% των Πολωνών που αφικνούνται στην Κύπρο διαμένουν στην Πάφο.

Η αεροπορική σύνδεση της Πάφου με την Πολωνία είναι η καλύτερη των τελευταίων 30 χρόνων και κατά το 2025 εκτελούνται μέχρι και 20 πτήσεις την εβδομάδα από έξι σημαντικά πολωνικά αεροδρόμια, με την Ryanair να έχει μονοπωλιακή σχεδόν διείσδυση στην αγορά αυτή.

Τα σημαντικά αυτά δεδομένα, αξιοποιούνται ήδη από τους φορείς της Πάφου σε μια προσπάθεια να αποτελέσουν τη βάση για την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της συνεργασίας των δύο χωρών. Σε αυτά τα πλαίσια, τουριστικοί φορείς της επαρχίας με την συνδρομή και του Υφυπουργείου Τουρισμού προβαίνουν σε ενέργειες με στόχο την ενημέρωση τουριστικών πρακτόρων για την προώθηση της Πάφου ως ολόχρονο τουριστικό προορισμό.

Η πολωνική αγορά έχει πλέον καταστεί αγορά πρώτης προτεραιότητας και τα τελευταία χρόνια οι αφίξεις λόγω κυρίως των πτήσεων της Ryanair προς την Πάφο έχουν αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό.