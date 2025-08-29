Το Τμήμα Δημοσίων Έργων λαμβάνει όλα τα μέτρα σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία για τη διασφάλιση όλων των δικαιωμάτων του Κράτους και τη διεκδίκηση οποιουδήποτε επιπρόσθετου κόστους προκύψει από τη διακοπείσα Σύμβαση του δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς.

Σχετική ανακοίνωση σημειώνει ότι λαμβάνοντας υπόψη την εναπομείνασα εργασία και την αύξηση κόστους των κατασκευαστικών υλικών, έχει εκτιμηθεί ότι το κόστος ολοκλήρωσης του έργου ανέρχεται στις €90.200.000 πλέον ΦΠΑ. Επαναλαμβάνει ότι η μεγάλη καθυστέρηση στην εκτέλεση του Έργου που παρατηρήθηκε αλλά και οι πολύ αργοί ρυθμοί εργασιών, καθώς στην ουσία από τον Απρίλιο 2024 σταμάτησαν να εκτελούνται εργασίες πέραν από εκσκαφές σε ένα μικρό τμήμα του Έργου, δεν άφηναν άλλη επιλογή από τη διακοπή της Σύμβασης. Υπενθυμίζει επίσης ότι μέχρι τον Απρίλιο 2024 οι απαιτήσεις του εργολάβου ανέρχονταν σε 30 εκατομμύρια ευρώ και παράταση χρόνου 34 μήνες.

Οι απαιτήσεις αυτές αυξήθηκαν μέχρι τον Οκτώβριο 2024 σε 36,2 εκατομμύρια ευρώ και 59 μήνες παράταση χρόνου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απαιτήσεις αυτές έγιναν με το Έργο να έχει συμπληρωθεί σε ποσοστό μόλις 21.1% του, “εύλογα μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι μέχρι την ολοκλήρωση του θα υπήρχαν επιπρόσθετες απαιτήσεις και παρατάσεις”, σημειώνει το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Τονίζεται επίσης ότι έγιναν επανειλημμένα προσπάθειες για να βοηθηθεί ο Εργολάβος να διαχειριστεί τα προβλήματά του.

Αξιολογήθηκαν εναλλακτικές εισηγήσεις που υπέβαλε για αλλαγή στον τρόπο κατασκευής του δρόμου αλλά κρίθηκαν μη αποδεκτές και απορρίφθηκαν. Σημειώνεται, δε, ότι στην αξιολόγηση των εισηγήσεων του εργολάβου συμμετείχε και τρίτος ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας.