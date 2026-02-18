Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Τμήμα Δημοσίων Έργων, ανακοινώνει ότι στις 16 Φεβρουαρίου 2026 υπογράφηκε στο Τμήμα Δημοσίων Έργων το συμβόλαιο του έργου «Πρόσβαση Νέας Λήδρας στον κόμβο Μεγάλου Αλεξάνδρου».

Το συμβόλαιο υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων κ. Ελευθέριος Ελευθερίου, και, εκ μέρους της εταιρείας Αντώνης Στρατούρας ΛΤΔ, ο κ. Αντώνης Στρατούρας, στην παρουσία του Δρ. Σταύρου Χατζηγιάννη Δημάρχου Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου και κου Χρίστου Πιτταρά Δημάρχου Λατσιών – Γερίου.

Το έργο βρίσκεται στην επαρχία Λευκωσίας και αφορά την σύνδεση του οικισμού Νέας Λήδρας στον Δήμο Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου με το οδικό δίκτυο του κόμβου Μεγάλου Αλεξάνδρου και κατ’ επέκταση με τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού (Α1).

Οι κυριότερες εργασίες περιλαμβάνουν:

(α) κατασκευή δρόμου με δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,50 μέτρων, ασφάλτινα ερείσματα πλάτους 1,50 μέτρων εκατέρωθεν, με συνολικό μήκος 1.435 μέτρα περίπου,

(β) κατασκευή δύο τετραγωνικών εγκάρσιων οχετών, 2×2 m και 3×3 m και ενός σωληνωτού Φ1000,

(γ) εγκαταστάσεις νέων δικτύων υπηρεσιών κοινής ωφελείας,

(δ) υποδομές για εγκατάσταση οδικού φωτισμού στις συμβολές και

(ε) εγκατάσταση όλων των αναγκαίων επίπλων (street furniture) οδικής σήμανσης, σηματοδότησης κλπ. για την ασφαλή λειτουργία του δρόμου.

Με την υλοποίηση του έργου διασφαλίζεται η άμεση και ασφαλής σύνδεση του οικισμού Νέας Λήδρας με τον κόμβο Μεγάλου Αλεξάνδρου και, κατ’ επέκταση, με τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού (Α1) καθώς και τον παλαιό δρόμο Λευκωσίας – Λεμεσού (Β1).

Η νέα πρόσβαση αίρει την ανάγκη χρήσης της υφιστάμενης υπόγειας διέλευσης, η οποία κατά περιόδους έντονων βροχοπτώσεων καθίστατο προβληματική, επηρεάζοντας την απρόσκοπτη μετακίνηση των κατοίκων.

Το έργο κατακυρώθηκε κατόπιν διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων – eProcurement, με κριτήριο Ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε €1.716.164,00 συν Φ.Π.Α. Η έναρξη του έργου προγραμματίζεται για τον Μάρτιο 2026, με διάρκεια εκτέλεσης 12 μήνες (52 εβδομάδες) και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι Μάρτιο 2027.

Το έργο χρηματοδοτείται από εθνικά κονδύλια.