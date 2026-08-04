Στους 6.125 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών από τον διπλό καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό, ο οποίος δημοσιοποιήθηκε από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου της χώρας, Χόρχε Ροδρίγκες.

Εβδομάδες μετά την καταστροφή, δεκάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αναζητούν τα πτώματα δικών τους ανθρώπων στην πολιτεία Γουάιρα, βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας, η οποία υπέστη το πιο σκληρό χτύπημα από τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών που σημειώθηκαν 39 δευτερόλεπτα ο ένας μετά τον άλλον και προκάλεσαν την πλήρη κατάρρευση τουλάχιστον 190 κτιρίων. Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός των θυμάτων έκανε λόγο για 5.546 νεκρούς.

protothema.gr