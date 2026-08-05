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Στη σύλληψη δύο προσώπων (28χρονης και 26χρονου) προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης απόπειρας εμπρησμού δάσους.

Συγκεκριμένα, ζευγάρι περαστικών εντόπισε ένα πρόσωπο να βάζει φωτιά σε χόρτα, χρησιμοποιώντας πυροτέχνημα, και στη συνέχεια να αποχωρεί με αυτοκίνητο, το οποίο πρόλαβαν να φωτογραφίσουν. Αμέσως μετά, απέτρεψαν την επέκταση της φωτιάς, με τον άντρα να κλωτσά το βεγγαλικό προς τον δρόμο και χρησιμοποιώντας νερό που είχαν στο όχημά τους προσπάθησαν να την σβήσουν.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους συμπολίτες μας, οι οποίοι όχι μόνο απέτρεψαν μια πιθανή καταστροφή, αλλά με την άμεση και υπεύθυνη παρέμβασή τους συνέβαλαν καθοριστικά στη σύλληψη των δύο υπόπτων. Η στάση τους πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα ευθύνης και κοινωνικής συνείδησης για κάθε πολίτη που γίνεται μάρτυρας παρόμοιων περιστατικών, και όχι μόνο για τους δασοφύλακες.

Μόνο με την έγκαιρη παρέμβαση και τη συνεργασία όλων μπορούμε να προστατεύσουμε τον τόπο μας και να διασφαλίσουμε ότι όσοι επιχειρούν να τον καταστρέψουν θα οδηγούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης και θα τιμωρούνται παραδειγματικά. Μόνο έτσι θα μπει πραγματικό φρένο στους εμπρηστές.

ΜΑΡΧ