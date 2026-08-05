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Στο 22,6% διαμορφώθηκε στην Κύπρο το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 16 ετών και άνω που χρησιμοποιούσαν καθημερινά προϊόντα καπνού και συναφή προϊόντα το 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Eurostat.

Το ποσοστό της Κύπρου ήταν υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 16,5%. Σε σχέση με το 2022, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην Κύπρο ήταν 23,3%, καταγράφηκε μείωση 0,7 ποσοστιαίων μονάδων.

Σύμφωνα με τη Eurostat, τα προϊόντα που καταγράφονται περιλαμβάνουν προϊόντα καπνού και συναφή προϊόντα, όπως ηλεκτρονικά τσιγάρα, σακουλάκια νικοτίνης και θερμαινόμενα προϊόντα καπνού.

Στην Κύπρο, το 32,3% των ανδρών ηλικίας 16 ετών και άνω χρησιμοποιούσε καθημερινά προϊόντα καπνού και συναφή προϊόντα το 2025, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις γυναίκες διαμορφώθηκε στο 13,3%.

Σε επίπεδο ΕΕ, το 2025 το 16,5% των ατόμων ηλικίας 16 ετών και άνω χρησιμοποιούσε καθημερινά προϊόντα καπνού και συναφή προϊόντα. Το ποσοστό αυτό ήταν ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με το 17,5% που είχε καταγραφεί το 2022.

Η πλειονότητα των ατόμων στην ΕΕ, ποσοστό 77,5%, δεν χρησιμοποιούσε τέτοια προϊόντα ή δεν τα είχε χρησιμοποιήσει κατά τους 12 μήνες που προηγήθηκαν της συλλογής των στοιχείων.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι στην ΕΕ το 20,8% των ανδρών χρησιμοποιούσε καθημερινά προϊόντα καπνού και συναφή προϊόντα, σε σύγκριση με 12,6% των γυναικών.

Και τα δύο ποσοστά μειώθηκαν ελαφρώς σε σχέση με το 2022, όταν το 22,2% των ανδρών και το 13,1% των γυναικών χρησιμοποιούσαν καθημερινά τέτοια προϊόντα.

Ανά ηλικιακή ομάδα, το υψηλότερο ποσοστό καθημερινών χρηστών προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων στην ΕΕ καταγράφηκε στα άτομα ηλικίας 35 έως 49 ετών, με 21,3%.

Ακολούθησαν τα άτομα ηλικίας 25 έως 34 ετών, με 19,9%, και τα άτομα ηλικίας 50 έως 64 ετών, με 19,8%.

Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στις νεότερες και στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, με 12,1% και 9,1% αντίστοιχα.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, τα υψηλότερα ποσοστά καθημερινής χρήσης προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων καταγράφηκαν στη Βουλγαρία με 26,3%, στη Σουηδία με 23,9% και στην Κροατία με 23,6%.

Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ολλανδία με 9,9%, στην Ιρλανδία με 11,7%, στο Βέλγιο με 13,6% και στο Λουξεμβούργο με 13,8%.

Σύμφωνα με τη Eurostat, σε 17 χώρες της ΕΕ το ποσοστό των ατόμων που χρησιμοποιούσαν καθημερινά προϊόντα καπνού και συναφή προϊόντα μειώθηκε μεταξύ 2022 και 2025.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Ισπανία και στο Λουξεμβούργο, κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες σε κάθε χώρα. Αντίθετα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Κροατία και στη Λιθουανία κατά 2,7 ποσοστιαίες μονάδες σε κάθε χώρα.

ΚΥΠΕ