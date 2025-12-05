Ο 61χρονος ύποπτος για την απόπειρα φόνου 61χρονου στις Βρυσούλες τον περασμένο Αύγουστο παραπέμφθηκε σήμερα σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Αμμοχώστου, το οποίο θα συνεδριάσει στις 3 Φεβρουαρίου 2026. Το Δικαστήριο διέταξε όπως ο 48χρονος αφεθεί ελεύθερος με όρους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ύποπτος «συνελήφθη στις 25 Νοεμβρίου και τέθηκε υπό κράτηση. Καταζητείτο για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας φόνου, που διαπράχθηκε τον περασμένο Αύγουστο, στην επαρχία Αμμοχώστου, με θύμα 61χρονο».

Σημειώνεται πως η απόπειρα διαπράχθηκε το απόγευμα της 8ης Αυγούστου 2025, σε δρόμο χωριού της Επαρχίας Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία ο 61χρονος είχε λεκτική αντιπαράθεση με άλλο πρόσωπο, το οποίο φέρεται να εισήλθε σε αυτοκίνητο και αφού εκκίνησε, να χτύπησε τον 61χρονο. Ως αποτέλεσμα ο 61χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία.

Από τις αστυνομικές εξετάσεις, «εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον του 48χρονου βάσει της οποίας εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψής του. Σήμερα ο 48χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων».

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.