Αξιωματικό διόρισε η ηγεσία της Αστυνομίας Κύπρου για να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω υπό τις οποίες 32χρονος υπόδικος για απόπειρα φόνου βρέθηκε να μεταφέρεται νόμιμα στην πατρίδα του τη Ρουμανία υπό τη συνοδεία νοσηλευτών όπως αποκάλυψε σήμερα ο “Φ”.

Αυτό ανέφερε στο philenews ο εκπρόσωπος Τύπου και επικεφαλής της υποδιεύθυνσης επικοινωνίας του αστυνομικού Σώματος, Βύρων Βύρωνος. «Επιβεβαιώνουμε το περιστατικό» είπε ο κ. Βύρωνος στο philenews και πρόσθεσε: «Πράγματι έχουμε παραλάβει επιστολή από τη Νομική Υπηρεσία και έχει διοριστεί αξιωματικός για διερεύνηση του θέματος».

Το δημοσίευμα του «Φ» για τον 32χρονο υπόδικο από τη Ρουμανία, ο οποίος αντί να δικάζεται για απόπειρα φόνου στην Κύπρο απελευθερώθηκε και βρέθηκε στη Ρουμανία, αναδεικνύοντας τρύπα στο όλο σύστημα, επιβεβαιώνεται και από τον ΟΚΥπΥ.

Όπως ανέφερε στο philenews πριν από λίγο η διευθύντρια της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του ΟΚΥπΥ, Άννα Παραδεισιώτη, ο 32χρονος ταξίδευσε στη Ρουμανία συνοδεία νοσηλευτών των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και αφού πρώτα ενημερώθηκε από τις Κεντρικές Φυλακές ότι δεν υφίσταται ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.

Αυτή η αναφορά προκαλεί εύλογα ερωτήματα, καθώς όπως γράψαμε και στο σημερινό μας δημοσίευμα, στις 3 Φεβρουαρίου είχαν δοθεί σαφείς οδηγίες από το Κακουργιοδικείο Λάρνακας να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.

Η κ. Παραδεισιώτη μας ανέφερε ότι «όντως η Αστυνομία μας είχε ετοιμάσει επιστολή όταν τον νοσηλεύαμε την πρώτη φορά, κατά τον Νοέμβριο». Η κ. Παραδεισιώτη πρόσθεσε: «Μας έστειλε μια επιστολή που έλεγε πως όταν θα πάρει εξιτήριο θα πρέπει να γίνουν ανάλογες ενέργειες. Ήρθαν και τον παρέλαβαν και κατέληξε από τα κρατητήρια στις Φυλακές. Δυστυχώς, αποδιοργανώθηκε όταν έφυγε από κοντά μας και χρειάστηκε να νοσηλευθεί πάλι. Στη φάση της δεύτερης νοσηλείας του, μας ενημέρωσαν οι Φυλακές πως δεν υφίσταται ένταλμα σύλληψης. Απέσυραν και τον δεσμοφύλακα που τον πρόσεχε. Μας έστειλαν και τα ταξιδιωτικά του έγγραφα. Αρχίσαμε, λοιπόν, διαδικασία επαναπατρισμού του. Με συνοδεία νοσηλευτών ταξίδεψε στην πατρίδα του όπου τον παρέλαβαν οικεία του πρόσωπα».

Όπως γράψαμε σήμερα, υπό τον τίτλο «Δραπέτευσε» από Αθαλάσσα και Φυλακές και βρέθηκε στη Ρουμανία», ο 32χρονος μαχαίρωσε στο λαιμό τον 49χρονο εργοδότη του (24/11), αλλά κατάφερε να περάσει κάτω από το ραντάρ πέντε υπηρεσιών της Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να πάρει εξιτήριο από το Νοσοκομείο Αθαλάσσας και να βρεθεί στην πατρίδα του. Εξηγήσαμε ότι ο «Φ» ζήτησε απαντήσεις από πέντε αρμόδιες υπηρεσίες/τμήματα της Δημοκρατίας.

Μετά από επιστολή που στάλθηκε από το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα στην Αστυνομία, οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στην πατρίδα του ο 32χρονος είναι υπό διερεύνηση. Επιπλέον, αρμόδιο πρόσωπο ανέφερε στον «Φ» ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, συζήτησε το θέμα με τον αρχηγό Αστυνομίας, Θεμιστό Αρναούτη, ο οποίος έδωσε διαβεβαιώσεις ότι η υπόθεση τυγχάνει διερεύνησης.

Ο 32χρονος Ρουμάνος υπήκοος στις 24 Νοεμβρίου διενήργησε απόπειρα φόνου κατά του 49χρονου Ισραηλινού εργοδότη του σε υπό ανέγερση οικία απέναντι από τον προσφυγικό συνοικισμό στη Λάρνακα.

Ο ύποπτος πρόλαβε να μαχαιρώσει στον λαιμό τον 49χρονο, πριν τον συγκρατήσουν συνάδελφοί του στο χώρο εργασίας. Λίγο αργότερα τέθηκε υπό σύλληψη από την Αστυνομία.

Εν συνεχεία, καταχωρίστηκε υπόθεση εναντίον του και το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας παρέπεμψε την υπόθεση για απευθείας δίκη ενώπιον Κακουργιοδικείου. Ταυτόχρονα, το Δικαστήριο διέταξε να κρατείται ως υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου, οπότε ήταν ορισμένη η πρώτη εμφάνιση ενώπιον του Κακουργιοδικείου.

Ωστόσο, στο χρόνο που μεσολάβησε, εκδόθηκε διάταγμα ψυχιατρικής νοσηλείας του 32χρονου υποδίκου και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας. Έτσι, στις 3/2 δεν παρουσιάστηκε στο Κακουργιοδικείο. Κατά συνέπεια εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ζήτησε από το Δικαστήριο να εκδοθεί ένταλμα σύλληψής του.

Παρ΄ όλα αυτά, το εκδοθέν ένταλμα δεν εκτελέστηκε από την Αστυνομία και -για λόγους που διερευνώνται και υπό αξιοπερίεργες συνθήκες- ο υπόδικος αφού πρώτα έλαβε εξιτήριο από το Νοσοκομείο Αθαλάσσας βρέθηκε στην πατρίδα του.

Ο 32χρονος πέρασε κάτω από το ραντάρ τουλάχιστον πέντε υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας και από υπόδικος και κατηγορούμενος για κακούργημα, κατάφερε να μείνει ελεύθερος και να ταξιδέψει για τη Ρουμανία.

Πάντως, πληροφορίες μας αναφέρουν πως ήδη αρμόδιες υπηρεσίες/τμήματα είχαν ενημερωθεί για την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του 32χρονου, με αποτέλεσμα να γεννιούνται σοβαρά ερωτήματα για την ολιγωρία που επεδείχθη. Ο «Φ» είναι σε θέση να γνωρίζει σχετικά γεγονότα.

Ήδη στην προσπάθειά μας να λάβουμε απαντήσεις έχουμε αποταθεί στη Νομική Υπηρεσία, στην Αστυνομία Κύπρου, στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας), στις Κεντρικές Φυλακές και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Στόχος να διαπιστώσουμε πού είναι οι έρευνες και να εξακριβωθεί αν εντοπίστηκε ο υπόδικος ή αν έγιναν ενέργειες για να εντοπιστεί και να λογοδοτήσει ενώπιον δικαιοσύνης. Είμαστε εν αναμονή των θέσεων αρμόδιων προσώπων. Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να ελεγχθεί και ο ρόλος του Πρωτοκολλητείου.