Υπόδικος για υπόθεση απόπειρας φόνου στη Λάρνακα κι ενώ νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας αντί να κρατείται στις Κεντρικές Φυλακές και να λογοδοτήσει ενώπιον δικαιοσύνης, «δραπέτευσε» και βρέθηκε υπό αξιοπερίεργες συνθήκες στην πατρίδα του!

Ήδη, μάλιστα, η Αστυνομία Κύπρου, σύμφωνα με δυο ανεξάρτητες πηγές ενημέρωσης διερευνά την υπόθεση. Προηγήθηκαν οδηγίες από το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα στα τέλη Φεβρουαρίου.

Εξάλλου, αρμόδιο πρόσωπο ανέφερε στον «Φ» πως ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, συζήτησε πρόσφατα το ζήτημα με τον αρχηγό Αστυνομίας, Θεμιστό Αρναούτη, λαμβάνοντας διαβεβαίωση πως το θέμα τυγχάνει του ανάλογου χειρισμού.

Το ιστορικό

Η υπόθεση προκαλεί την ανθρώπινη νοημοσύνη και αναμφίβολα εντάσσεται στα όρια του σκανδάλου. Ο 32χρονος Ρουμάνος υπήκοος στις 24 Νοεμβρίου διενήργησε απόπειρα φόνου κατά του 49χρονου Ισραηλινού εργοδότη του σε υπό ανέγερση οικία απέναντι από τον προσφυγικό συνοικισμό στη Λάρνακα.

Ο ύποπτος πρόλαβε να μαχαιρώσει στον λαιμό τον 49χρονο, πριν τον συγκρατήσουν συνάδελφοί του στο χώρο εργασίας. Λίγο αργότερα τέθηκε υπό σύλληψη από την Αστυνομία.

Εν συνεχεία καταχωρίστηκε υπόθεση εναντίον του και το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας παρέπεμψε την υπόθεση για απευθείας δίκη ενώπιον Κακουργιοδικείου. Ταυτόχρονα, το Δικαστήριο διέταξε να κρατείται ως υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου, οπότε ήταν ορισμένη η πρώτη εμφάνιση ενώπιον του Κακουργιοδικείου.

Ωστόσο, στο χρόνο που μεσολάβησε εκδόθηκε διάταγμα ψυχιατρικής νοσηλείας του 32χρονου υποδίκου και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας. Έτσι, στις 3/2 δεν παρουσιάστηκε στο Κακουργιοδικείο. Κατά συνέπεια εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ζήτησε από το Δικαστήριο να εκδοθεί ένταλμα σύλληψής του.

Παρ΄ όλα αυτά, το εκδοθέν ένταλμα δεν εκτελέστηκε από την Αστυνομία και -για λόγους που διερευνώνται και υπό αξιοπερίεργες συνθήκες- ο υπόδικος αφού πρώτα έλαβε εξιτήριο από το Νοσοκομείο Αθαλάσσας βρέθηκε στην πατρίδα του.

Κάτω απ΄ το ραντάρ

Με απλά λόγια, ο 32χρονος πέρασε κάτω από το ραντάρ τουλάχιστον πέντε υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας και από υπόδικος και κατηγορούμενος για κακούργημα, κατάφερε να μείνει ελεύθερος και να ταξιδέψει για τη Ρουμανία.

Όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες του «Φ» στις 27 Φεβρουαρίου στάλθηκε επιστολή από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα προς τον αρχηγό Αστυνομίας, Θεμιστό Αρναούτη, από τον οποίο ζητήθηκε διερεύνηση για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες προέκυψε αυτή η εξέλιξη.

Μέσω της εν λόγω επιστολής, όπως έγκυρα πληροφορούμαστε, ζητείται από την Αστυνομία να διερευνήσει γιατί δεν εκτελέστηκε το εκδοθέν ένταλμα σύλληψης και πως επετράπη η μεταφορά του 32χρονου εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ αυτός ήταν υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές για σοβαρή υπόθεση.

Πάντως, πληροφορίες μας αναφέρουν πως ήδη αρμόδιες υπηρεσίες/τμήματα είχαν ενημερωθεί για την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του 32χρονου, με αποτέλεσμα να γεννιούνται σοβαρά ερωτήματα για την ολιγωρία που επεδείχθη. Ο «Φ» είναι σε θέση να γνωρίζει σχετικά γεγονότα.

Έξι τμήματα

Ήδη στην προσπάθειά μας να λάβουμε απαντήσεις έχουμε αποταθεί στη Νομική Υπηρεσία, στην Αστυνομία Κύπρου, στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας), στις Κεντρικές Φυλακές και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Στόχος να διαπιστώσουμε πού είναι οι έρευνες και να εξακριβωθεί αν εντοπίστηκε ο υπόδικος ή αν έγιναν ενέργειες για να εντοπιστεί και να λογοδοτήσει ενώπιον δικαιοσύνης. Είμαστε εν αναμονή των θέσεων αρμόδιων προσώπων. Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να ελεγχθεί και ο ρόλος του Πρωτοκολλητείου.

Στις 24 Νοεμβρίου η απόπειρα φόνου

Ο εργοδότης του ζήτησε να πάει δουλειά κι αυτός φέρεται να εμφανίστηκε με μαχαίρι

Η απόπειρα φόνου σημειώθηκε το απόγευμα της 24ης Νοεμβρίου στην οδό Ραφαήλ Σάντη, απέναντι από τον προσφυγικό συνοικισμό Τσιακκιλερού.

Φερόμενος ως δράστης ήταν ο 32χρονος, ενώ το θύμα της επίθεσης ήταν ο εργοδότης του τελευταίου, Ισραηλινός ηλικίας 49 χρόνων.

Ο τελευταίος ζήτησε από τον υπάλληλό του να προσέλθει στην εργασία του σε υπό ανέγερση οικοδομή, στην οποία δεν είχε παρουσιαστεί για δύο ημέρες. Όταν, μάλιστα, ο 49χρονος τον ενημέρωσε με γραπτό μήνυμα πως αν δεν προσέλθει στη δουλειά του, θα πρέπει να υποβάλει την παραίτησή του, ο 32χρονος εξοργίστηκε.

Φέρεται να εμφανίστηκε κρατώντας μαχαίρι στον χώρο όπου εκτελούνταν οικοδομικές εργασίες, στον οποίο βρίσκονταν και άλλοι συνάδελφοί του. Ακολούθως, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, επιτέθηκε στον εργοδότη του και να κατάφερε να τον τραυματίσει στον λαιμό.

Οι άλλοι εργαζόμενοι, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που είχε συλλέξει η Αστυνομία, αντέδρασαν αμέσως και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη, ενώ ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο για τη μεταφορά του 49χρονου στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Αμέσως έφτασαν στο σημείο μέλη της Αστυνομίας, τα οποία που φόρεσαν χειροπέδες στον 32χρονο, ο οποίος το ίδιο βράδυ αξιολογήθηκε από κυβερνητικό ψυχίατρο.

Δεν ενέπνεε ανησυχία

Ο τραυματίας που νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας κατά την επίμαχη περίοδο, διέφυγε του κινδύνου. Η ενημέρωση από τους θεράποντες ιατρούς στην Αστυνομία Κύπρου ανέφερε πως η κατάσταση της υγείας του 49χρονου δεν ενέπνεε ανησυχία.

Καλά δεμένη

Η υπόθεση θεωρείτο καλά δεμένη με βάση τα όσα είχαν γίνει γνωστά τότε. Η Αστυνομία είχε επέμβει σε σχετικό μικρό χρονικό διάστημα. Μέλη της είχαν σπεύσει στο σημείο, όπου είχε εντοπιστεί μεταξύ άλλων τεκμηρίων και το μαχαίρι, με το οποίο είχε τραυματίσει ο 32χρονος τον εργοδότη του.

Είχαν ληφθεί καταθέσεις από τους αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονται στην υπό ανέγερση οικοδομή, καθώς και από τον 49χρονο εργοδότη του κατηγορούμενου.