Υπό οκταήμερη κράτηση τέθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας ο 32χρονος από τη Ρουμανία ο οποίος θεωρείται ύποπτος για απόπειρα φόνου, αφού φέρεται να μαχαίρωσε χθες το απόγευμα τον 49χρονο εργοδότη του από το Ισραήλ, όταν του ζήτησε να προσέλθει στην εργασία του σε υπό ανέγερση οικοδομή, στην οποία δεν παρουσιάστηκε.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 3 χθες το απόγευμα στο πίσω μέρος της οικοδομής, που βρίσκεται κοντά στον προσφυγικό συνοικισμό Τσιακκιλερού. Ο 49χρονος μέσω γραπτού μηνύματος, φέρεται ν’ ανέφερε στον 32χρονο πως εάν δεν παρουσιαστεί στη δουλειά του, στην οποία δεν είχε προσέλθει για μέρες, θα πρέπει να υποβάλει την παραίτησή του. Ο 32χρονος τότε εξοργίστηκε και παρουσιάστηκε στον χώρο, στον οποίο βρίσκονταν και άλλοι συνάδελφοί του, κρατώντας μαχαίρι. Ακολούθως, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχει ενώπιον της η Αστυνομία, επιτέθηκε στον εργοδότη του και κατάφερε να τον τραυματίσει στον λαιμό και τα χέρια.

Οι άλλοι εργαζόμενοι αντέδρασαν και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη, ενώ ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο για τη μεταφορά του 49χρονου στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Επί τόπου έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας Λάρνακας που φόρεσαν χειροπέδες στον 32χρονο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λάρνακας με θλαστικά τραύματα στον λαιμό και στα χέρια και αφότου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, πήρε εξιτήριο.

Η σκηνή αποκλείστηκε και από αυτήν παραλήφθηκαν αρκετά τεκμήρια, ανάμεσά τους και το μαχαίρι. Όλα τα τεκμήρια στάληκαν για επιστημονικές εξετάσεις. Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίππου.