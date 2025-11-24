Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εξετάσεις της Αστυνομίας σε σχέση με τον τραυματισμό από μαχαίρι 49χρονου, σε υπό ανέγερση οικοδομή, με φερόμενο δράστη 32χρονο υπάλληλό του από τη Ρουμανία. Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 3 το απόγευμα στο πίσω μέρος της οικοδομή,ς που βρίσκεται στην οδό Ραφαήλ Σάντη, απέναντι από τον προσφυγικό συνοικισμό Τσιακκιλερού στη Λάρνακα.

Πληροφορίες του philenews αναφέρουν πως ο 49χρονος, που είναι Ισραηλινός επιχειρηματίας, έκανε παρατήρηση στον εργαζόμενο επειδή δεν παρουσιάστηκε τις τελευταίες ημέρες στην εργασία του. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που συνέλεξε μέχρι στιγμής η Αστυνομία ο εργοδότης φέρεται να ανέφερε στον 32χρονου, μέσω μηνύματος στο κινητό του τηλέφωνο, πως εάν δεν παρουσιαστεί και σήμερα στη δουλειά του, θα πρέπει να υποβάλει την παραίτησή του. Ο 32χρονος τότε φέρεται να εξοργίστηκε και να παρουσιάστηκε στον χώρο, στον οποίο βρίσκονταν και άλλα άτομα, κρατώντας μαχαίρι. Ακολούθως, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, επιτέθηκε στον εργοδότη του και κατάφερε να τον τραυματίσει στον λαιμό.

Οι άλλοι εργαζόμενοι αντέδρασαν αμέσως και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη, ενώ ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο για τη μεταφορά του 49χρονου στο Νοσοκομείο. Επί τόπου έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας Λάρνακας που φόρεσαν χειροπέδες στον 32χρονο, ο οποίος αναμένεται να εξεταστεί από ψυχίατρο.

Ο τραυματίας νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Λάρνακας και η προκαταρκτική ενημέρωση από τους θεράποντες ιατρούς, αναφέρει, σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, πως η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Η σκηνή έχει αποκλειστεί και έχουν ληφθεί αρκετά τεκμήρια, ανάμεσά τους και το μαχαίρι, τα οποία θα σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις.