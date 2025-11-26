Υπό οκταήμερη κράτηση τέθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου στο Παραλίμνι ο 48χρονος Ελληνοκύπριος ο οποίος καταζητείτο εδώ και σχεδόν 4 μήνες για την απόπειρα φόνου σε βάρος 61χρονου συναδέλφου του στις Βρυσούλες τον περασμένο Αύγουστο. Ο 48χρονος, ο οποίος φαίνεται να κρυβόταν στις ελεύθερες περιοχές, θεωρείται ύποπτος για αδικήματα απόπειρας φόνου και παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών, αφού βρέθηκαν στην κατοχή του κυνηγετικά φυσίγγια.

Υπενθυμίζεται πως φερόμενος δράστης και θύμα εργάζονταν σε εταιρεία που συσκευάζει αυγά στις Βρυσούλες. Σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο πριν την απόπειρα φόνου το απόγευμα της Παρασκευής 8 Αυγούστου, οι δύο θεάθηκαν να διαπληκτίζονται. Ακολούθως, ο 48χρονος φέρεται να εισήλθε στο αυτοκίνητό του και να κτύπησε βίαια μ’ αυτό τον 61χρονο, ο οποίος εκτινάχθηκε στο έδαφος και κτύπησε στο κεφάλι.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε πως υπέστη κάταγμα κρανίου και εγκεφαλική αιμορραγία. Στη συνέχεια διασωληνώθηκε και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία ο 61χρονος συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας του έχει βελτιωθεί, ωστόσο παραμένει σοβαρή.