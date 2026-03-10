Παρά τις ακυρώσεις κρατήσεων για τον Μάρτιο, οι ξενοδόχοι στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, αν και ανήσυχοι, εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για τη συνέχεια της τουριστικής σεζόν. Η αποκατάσταση της συνδεσιμότητας της Κύπρου με τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και οι συντονισμένες προσπάθειες ώστε να καταστεί σαφές στο εξωτερικό πως η χώρα μας δεν εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο στην πολεμική σύρραξη, έχουν αναπτερώσει τις ελπίδες τουλάχιστον για τους μήνες αιχμής που είναι και οι σημαντικότεροι.

Μιλώντας στον «Φ», ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου, Παναγιώτης Κωνσταντίνου, ανέφερε πως οι ακυρώσεις αφορούν κυρίως σε αυτόν τον μήνα. «Σίγουρα η άμεση επίπτωση είναι στα ξενοδοχεία που είναι ανοικτά αυτή τη στιγμή, που είναι στο σύνολο 17, τα δέκα στην Αγία Νάπα και τα επτά στον Πρωταρά. Σε άλλους είναι υψηλές οι απώλειες και σε κάποιους πιο χαμηλές, ενώ υπάρχουν και κάποια συνέδρια που έχουν επηρεαστεί. Αυτή τη στιγμή οι ακυρώσεις κυμαίνονται κατά μέσο όρο στο 25%-30% και είναι πιο έντονες τώρα τον Μάρτιο», σημείωσε, διευκρινίζοντας πως επηρεάστηκε και ο Απρίλιος, ωστόσο, όπως είπε, μέχρι στιγμής είναι διαχειρίσιμος. «Δεν χάνουμε την αισιοδοξία μας. Πρέπει να είμαστε θετικοί, ν’ αντιμετωπίζουμε τα πράγματα ρεαλιστικά και να κάνουμε ενέργειες για ν’ ανατρέψουμε το αρνητικό κλίμα», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μέχρι τον επόμενο μήνα αναμένεται ν’ ανοίξουν κανονικά όλα τα ξενοδοχεία της περιοχής.

Οι περισσότερες ακυρώσεις στην περιοχή προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο και χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. «Ο κύριος λόγος είναι η προβολή που πήρε το όλο θέμα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Με τέτοιο κλίμα κανένας δεν σκέφτεται να ταξιδέψει σ’ έναν προορισμό που υπάρχουν ανησυχίες για την ασφάλεια», τόνισε ο κ. Κωνσταντίνου, σημειώνοντας πως θα γίνει προσπάθεια επανάκτησης της εμπιστοσύνης των επισκεπτών. «Στοχεύουμε και σε κάποιες καμπάνιες σε συνεργασία με το υφυπουργείο Τουρισμού για να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση επειδή ο επισκέπτης πρέπει να νιώθει ασφάλεια και πως υπάρχουν οι σωστές συνθήκες για να περάσει τις διακοπές του όπως αναμένει», συμπλήρωσε.

Εν τω μεταξύ, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) Αμμοχώστου απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση, κάνοντας λόγο για «αδικαιολόγητη δραματοποίηση της κατάστασης, σε σχέση με τους κινδύνους που ενδεχομένως να διατρέχει η Κύπρος». Σημειώνοντας πως ορθώς η Κυπριακή Δημοκρατία λαμβάνει προληπτικά μέτρα για την ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας των πολιτών, υπογραμμίζει πως δεν πρέπει να δημιουργείται η εντύπωση «ότι η Κύπρος αποτελεί στόχο μείζονος σημασίας για το Ιράν ή τους συμμάχους του». Προσθέτει, ακόμη, πως πρέπει να γίνεται ρεαλιστική αξιολόγηση των εξελίξεων και ν’ αποφεύγεται η αναπαραγωγή ακραίων σεναρίων και η καλλιέργεια πολεμικού κλίματος, που προκαλούν αχρείαστο πανικό στους πολίτες και πλήττουν την οικονομία του τόπου μας, ιδιαίτερα ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου. Εκτιμά, τέλος, πως οι ακυρώσεις που καταγράφονται στην περιοχή δεν θα επηρεάσουν ουσιαστικά τη θερινή τουριστική περίοδο.