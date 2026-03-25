Ξανά πάλι η ίδια συζήτηση: «Πρέπει να ληφθούν μέτρα στήριξης των καταναλωτών». Και πάλι από την αρχή το αίτημα για μείωση του φόρου κατανάλωσης ή του ΦΠΑ στα καύσιμα και σε είδη πρώτης ζήτησης.

Πόσες φορές πρέπει να συμβεί να «τρώνε» τη μείωση του ΦΠΑ οι επιχειρήσεις (μέσω αυξήσεων των οποίων η επίδραση δεν γίνεται πλήρως αντιληπτή λόγω μέιωσης του ΦΠΑ και των κρατικών εσόδων), χωρίς να έχουν ουσιαστικό όφελος οι καταναλωτές;

Το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι μελετά διάφορα σενάρια και θα αποφασίσει την Πέμπτη τι μέτρα πρέπει να λάβει.

Εισήγηση της στήλης: Μόνο η μείωση ΦΠΑ ή άλλης επιβάρυνσης στον ηλεκτρισμό πιάνει τόπο 100%. Διότι η ΑΗΚ είναι ρυθμιζόμενος οργανισμός και δεν μπορεί να κλέψει, ακόμα και αν το θελήσει. Μόνο μέσω της ΑΗΚ έχουν πραγματική απόδοση στους καταναλωτές τα μέτρα στήριξης της Κυβέρνησης.

Γι’ αυτό κ. Κεραυνέ και κ. Πρόεδρε, αν είναι να στερηθεί εσόδων το κράτος, ας το κάνει μέσω της ΑΗΚ. Και ας το κάνει γενναιόδωρα, για να μην χρειαστεί να το κάνει και μέσω μείωσης του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Διότι στα καύσιμα και στις υπεραγορές δεν υπάρχει ρυθμιστής, δεν υπάρχει εξίσου αποτελεσματικός έλεγχος κατά της κερδοσκοπίας. Η οποία δρα ανεξέλεγκτα.

Και αν σας πουν κ. Πρόεδρε πως δεν μπορούν τάχα να μειώσουν τον ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό κάτω από 9% που είναι τώρα (μετά που το μειώσατε από το 19%), να τους πείτε να μειώσουν την επιβάρυνση στους ρύπους. Μπορούν μια χαρά.

Και κ. Πρόεδρε, όσο μειώνεται το κόστος ρεύματος της ΑΗΚ, θα μειώνεται και η χρέωση των φωτοβολταϊκών στους λίγους, έστω, που μπορούν να το αγοράζουν από τους ιδιώτες προμηθευτές. Με τον γνωστό ταχυδακτυλουργικό τρόπο του κλειδώματος της τιμής των ΑΠΕ (στο χρηματιστήριο) με την τιμή του πετρελαίου της ΑΗΚ.

ΧΡΥΜΑ