Χθες, η στήλη συγκράτησε δύο δηλώσεις για τα ενεργειακά του τόπου: Η πρώτη (εκτενής και συγκεχυμένη, όπως συνήθως) έγινε το πρωί στο Πρωινό Δρομολόγιο από τον πρόεδρο -μέχρι τον προσεχή Μάιο, ευτυχώς- της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας Κυριάκο Χατζηγιάννη και η δεύτερη από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της ΑΗΚ, Γιώργο Πέτρου.

Ο κ. Χατζηγιάννης είπε τα γνωστά: Η ΑΗΚ και το κατεστημένο παρεμποδίζουν την περαιτέρω αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα και, επιπλέον, παρεμποδίζουν τη μείωση των χρεώσεων στους καταναλωτές.

Ο κ. Χατζηγιάννης αδυνατεί -εσκεμμένα ή όχι δεν μπορεί να ξέρει η στήλη- να κατανοήσει και να μεταδώσει στους πολίτες που τον ακούν τη διαφορά μεταξύ του ποσοστού της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται φθηνά από τα συστήματα αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της τιμής στην οποία πωλείται αυτή η φθηνή ενέργεια.

Ο κ. Χατζηγιάννης δυσκολεύεται να καταλάβει ότι ποσώς ενδιαφέρει τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας αν οι παραγωγοί από ΑΠΕ παράγουν με λιγότερο κόστος για ρύπους και με λιγότερη δαπάνη για την παραγωγή. Δεν μας κόφτει κ. Χατζηγιάννη αν η παραγωγή ρεύματος από ΑΠΕ είναι φθηνότερη και περισσότερο καθαρή και οικολογική. Μας κόφτει αν αυτή η φθηνή και πιο οικολογική παραγωγή φτάνει κοντά μας φθηνότερα. Και δεν φτάνει, κ. Χατζηγιάννη. Δεν μας αφορά «τούτο το πράμα», έτσι όπως τυγχάνει διαχείρισης.

Πρώτον, γιατί κανένας ιδιώτης παραγωγός και κανένας ιδιώτης προμηθευτής ηλεκτρισμού δεν ανάβει με το πράσινο ρεύμα του ούτε μία λάμπα στο σπίτι κανενός οικιακού καταναλωτή (διότι πουλούν μόνο στους μεγάλους βιομηχανικούς και εμπορικούς καταναλωτές, για να κόβουν δρόμο) και δεύτερον, γιατί δεν πουλούν στη βάση του κόστους παραγωγής και των κεφαλαιουχικών τους εξόδων, αλλά στη βάση του κόστους παραγωγής της ΑΗΚ.

Πόσες φορές να σας το πουν κ. Χατζηγιάννη και όλους εσάς που κρύβεστε πίσω του; Το περιβόητο ευρωπαϊκό μοντέλο Target Model που αποφασίσαμε (διαφωνούντος του τέως υπουργού Ενέργειας κ. Παπαναστασίου) να εφαρμόσουμε και στην Κύπρο -από τον περασμένο Οκτώβριο- την ώρα που στην ΕΕ σκοτώνονται για να το αλλάξουν, επιτρέπει στους ιδιώτες προμηθευτές ρεύματος να χρεώνουν στο χρηματιστήριο ενέργειας όσο χρεώνει και η ΑΗΚ του πετρελαίου. Αν αυτό δεν συνεπάγεται υπερκέρδη (και υπερχρεώσεις) να μας το εξηγήσετε κ. Χατζηγιάννη.

Η δεύτερη σημαντική αναφορά της χθεσινής μέρας έγινε από τον πρόεδρο της ΑΗΚ. Είπε ο άνθρωπος ότι με τα δεδομένα που διαμορφώνονται σήμερα στη διεθνή αγορά (με τις ενέργειες ενός «πελλού» και ενός αιμοσταγή), είναι πιθανό τον Αύγουστο ο ηλεκτρισμός στην Κύπρο να αυξηθεί κατά 20%. Για να το λέει ο κ. Πέτρου, είναι ορατός ο κίνδυνος να γίνει ακριβώς έτσι.

Και αν στη Μέση Ανατολή ζορίσουν περισσότερο τα πράγματα, η αύξηση ίσως να είναι και μεγαλύτερη. Και ίσως να μην έχουμε και επαρκή συμβατικά καύσιμα.

Σας ρωτάμε κ. Χατζηγιάννη: Αν όντως τον Αύγουστο το ρεύμα θα είναι 20% ακριβότερο, θα είναι ακριβότερο και το ρεύμα που θα πουλούν στους πελάτες τους (όχι σε εμάς, εμάς δεν θέλουν ούτε να μας βλέπουν) οι φίλοι σας της ιδιωτικής ανταγωνιστικής αγοράς; Η απάντηση είναι ΝΑΙ, κ. Χατζηγιάννη. Στη χρηματιστηριακή αγορά, για τα μισάωρα για τα οποία είναι αναγκαία η συμμετοχή της ΑΗΚ για την κάλυψη της ζήτησης, οι φίλοι σας θα πουλούν το ρεύμα 20% ακριβότερα (με μικρή έκπτωση στους πελάτες τους, έναντι της τιμής της ΑΗΚ) από σήμερα, για έναν και μοναδικό λόγο: Επειδή θα έχει ακριβώσει κατά 20% το μαζούτ ή το ντίζελ που θα αγοράζει η ΑΗΚ. Όχι γιατί ανέβηκε το δικό τους κόστος.

Διαφωνείτε, κ. Χατζηγιάννη; Είναι δυνατό να μην καταλαβαίνετε τι γίνεται; Είναι άλλο να λέτε «χαλάλι τους τα υπερκέρδη, επένδυσαν τα πλάσματα και κάνουν χρυσά τα παλλούκια τους» και είναι άλλο να μην καταλαβαίνετε την παραγωγή υπερκερδών στη ράχη του κόσμου, την ώρα που θα μπορούσαμε να πούμε ΕΜΕΙΣ -ως κράτος και ως κοινωνία και ως μάζες καταναλωτών ρεύματος- θα αξιοποιούμε συλλογικά –ως Πολιτεία– τα ΑΠΕ (όπως το νερό και τους άλλους φυσικούς πόρους, π.χ.) και ΕΜΕΙΣ θα επωφελούμαστε από το χαμηλό κόστος παραγωγής τους. Για παράδειγμα, στα 5 σεντ που χρεώνει η ΑΗΚ Παραγωγή το δικό της ρεύμα από φωτοβολταϊκά και όχι στα 17-18-19 σεντ που χρεώνουν οι ιδιωτικές εταιρείες.