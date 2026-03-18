Για προώθηση ιδιωτικών συμφερόντων αντί έργων που θα οδηγούσαν σε μείωση του κόστους ηλεκτρισμού για τους καταναλωτές, καθώς και για έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού από το κράτος, κάνουν λόγο οι συντεχνίες εργαζομένων της ΑΗΚ, με αφορμή την τρίωρη στάση εργασίας που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης, από τις 8:00 έως τις 11:00, μετά και τη δίωρη προειδοποιητική κινητοποίηση που είχε προηγηθεί πριν από περίπου δέκα ημέρες.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟΠΑΗ, Κυριάκος Ταφούνας, μιλώντας εκ μέρους όλων των συντεχνιών, απηύθυνε έκκληση προς τους καταναλωτές να στηρίξουν τα αιτήματα του προσωπικού, υποστηρίζοντας ότι στον τομέα της ενέργειας καταγράφεται απουσία μακροπρόθεσμου σχεδιασμού από πλευράς Πολιτείας.

Όπως ανέφερε, οι συντεχνίες έχουν αναδείξει, όπως υποστηρίζουν, τον ρόλο ορισμένων νυν και πρώην κρατικών αξιωματούχων, σημειώνοντας ότι τίθεται ζήτημα κατά πόσο ενήργησαν προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, αφού, σύμφωνα με τον ίδιο, αρκετοί εξ αυτών συνδέονται σήμερα με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας.

Ο κ. Ταφούνας υποστήριξε επίσης ότι μέχρι στιγμής δεν υπήρξε ανταπόκριση από τον Υπουργό Ενέργειας στα ζητήματα που έθεσαν οι συντεχνίες, προσθέτοντας ότι ο υπουργός βρίσκει χρόνο να συναντάται με συνδέσμους ιδιωτικών συμφερόντων.

Την ίδια ώρα, υπερασπίστηκε το έργο της ΑΗΚ, αναφερόμενος στην άμεση ανταπόκριση των συνεργείων σε έκτακτες καταστάσεις, όπως στις μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν στη Λεμεσό το περασμένο καλοκαίρι. Όπως είπε, οποιαδήποτε στρατηγική στρέφεται εναντίον του οργανισμού είναι στοχευμένη και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, ενώ πρόσθεσε ότι η ΑΗΚ δεν πρέπει να λοιδορείται για το έργο που έχει προσφέρει.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις, ο πρόεδρος της ΕΠΟΠΑΗ σημείωσε ότι, πέραν του νομοσχεδίου για εμπλοκή της CYTA στην αγορά ενέργειας, η Βουλή ψήφισε και ρύθμιση που επιτρέπει σε ιδιώτες να κατασκευάζουν δίκτυα σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, με πρόσχημα, όπως είπε, τις καθυστερήσεις από πλευράς ΑΗΚ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Αρχή Ηλεκτρισμού έχει συνδέσει τα τελευταία χρόνια περισσότερα από 97.000 φωτοβολταϊκά συστήματα, οικιακά και εμπορικά, στο δίκτυό της, ενώ σε ορισμένες ημέρες του χρόνου η διείσδυση των ΑΠΕ φτάνει ακόμη και το 65%. Πρόσθεσε ότι στην Κύπρο έχουν γίνει εκτεταμένες παρεμβάσεις, όπως αντικατάσταση λαμπτήρων με LED, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε σχολεία, στρατόπεδα, νοσοκομεία και σε ευάλωτες ομάδες, καθώς και ανάπτυξη υποδομών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα.

Σε ό,τι αφορά τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό στη Δεκέλεια, ο κ. Ταφούνας ανέφερε ότι λειτουργεί με μονάδες ηλικίας άνω των 40 ετών, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, αλλά παρ’ όλα αυτά συνεχίζουν να στηρίζουν το σύστημα με παραγωγή 360 μεγαβάτ. Όπως είπε, η αντικατάστασή τους με σύγχρονες μονάδες θα μπορούσε να μειώσει τόσο το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος όσο και τους ρύπους, ενισχύοντας παράλληλα την αξιοπιστία και την επάρκεια του συστήματος. Υπενθύμισε επίσης ότι το 2029 αποτελεί το τελευταίο ορόσημο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη λειτουργία του σταθμού.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟΠΑΗ αναφέρθηκε ακόμη στο ζήτημα της αφαλάτωσης, λέγοντας ότι ενώ η ΑΗΚ διαθέτει από το 2018 μελέτες για μεγάλη μονάδα αφαλάτωσης στη Μονή, όπως υποστήριξε, ιδιωτικά συμφέροντα παρεμβαίνουν ώστε να μην προχωρήσει το έργο. Αντί αυτού, είπε, η ΑΗΚ υποχρεώνεται να στραφεί σε μικρές κινητές μονάδες, οι οποίες θα έχουν αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και θα λειτουργούν ως προσωρινή λύση, με πιθανές επιπτώσεις και στο μελλοντικό κόστος του νερού.

Επιπλέον, έθεσε και το θέμα της κεντρικής αποθήκευσης ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι η υλοποίηση δεν προχωρεί επειδή και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν αντιδράσεις από ιδιωτικά συμφέροντα, τα οποία γνωρίζουν, όπως ανέφερε, ότι η κεντρική αποθήκευση θα στηρίξει τα φωτοβολταϊκά στις στέγες.

Αναφερόμενος σε ζητήματα που, όπως είπε, παρουσιάζονται ως λύσεις για μείωση του κόστους του ηλεκτρισμού, όπως η έλευση του φυσικού αερίου και η ηλεκτρική διασύνδεση, ο κ. Ταφούνας ανέφερε ότι η ΑΗΚ δεν είναι αντίθετη στην ηλεκτρική διασύνδεση, εφόσον αυτή προχωρήσει για εθνικούς ή γεωστρατηγικούς λόγους. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι οι όροι χρηματοδότησης της επένδυσης, όπως καθορίστηκαν, επιβαρύνουν δυσανάλογα τους Κύπριους καταναλωτές.

Πρόσθεσε επίσης ότι η ΑΗΚ δημιούργησε την αγορά φυσικού αερίου στην Κύπρο εδώ και 20 χρόνια, μέσω εγκατάστασης μονάδων που μπορούσαν να λειτουργήσουν με φυσικό αέριο, σημειώνοντας όμως ότι μονάδα αξίας 160 εκατ. ευρώ, για την οποία ο οργανισμός εξακολουθεί να καταβάλλει δόσεις και τόκους, δεν έχει ακόμη αποφέρει έσοδα. Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε ότι η ΡΑΕΚ απέτυχε να διαμορφώσει αγορά προς όφελος των καταναλωτών.

Όπως ανέφερε, η ΑΗΚ, ως δημόσιος οργανισμός, δεν λειτουργεί με γνώμονα το κέρδος, αλλά οφείλει να προχωρεί σε επενδύσεις και έργα που θα έχουν στόχο τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος προς όφελος των πολιτών, της οικονομίας και του δημοσίου συμφέροντος.

Ερωτηθείς κατά πόσο οι εργαζόμενοι κινούνται στην ίδια γραμμή με τη διοίκηση της ΑΗΚ, απάντησε ότι στις συναντήσεις που είχαν με τη διεύθυνση και το διοικητικό συμβούλιο διαπιστώθηκε συναντίληψη. Όπως είπε, όσα εκφράζουν οι συντεχνίες στηρίζονται στις θέσεις των τεχνοκρατών του οργανισμού.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην περίπτωση της συμμετοχής της ΑΗΚ με 43 εκατ. ευρώ στις υποδομές της ΕΤΥΦΑ, σημειώνοντας ότι οι τεχνοκράτες είχαν διαφωνήσει με την απόφαση και προσθέτοντας ότι σήμερα δεν είναι σαφές, όπως είπε, πού βρίσκονται αυτά τα χρήματα ή πώς έχουν αξιοποιηθεί.

Από την πλευρά της ΑΗΚ, η εκπρόσωπος του οργανισμού, Χριστίνα Παπαδοπούλου, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον τομέα της ενέργειας και όσα συζητούνται σχετικά με την επάρκεια, την αποθήκευση ηλεκτρικού ρεύματος, τις ΑΠΕ και την αγορά ενέργειας, έχει προσκληθεί ο Τύπος σε ενημέρωση με τον πρόεδρο του οργανισμού την Πέμπτη, 19 Μαρτίου, στις 11:30 π.μ., στα κεντρικά γραφεία της ΑΗΚ.