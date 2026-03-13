Παρά τους αρχικούς ενδοιασμούς κομμάτων, φαίνεται πλέον ότι η Cyta θα αποκτήσει δικαίωμα εκ του νόμου για δραστηριοποίηση στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

Και αυτό γιατί οι πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι το σχετικό νομοσχέδιο, που εκκρεμεί στη Βουλή, φαίνεται να αποκτά πλειοψηφία για υπερψήφιση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ θα ενώσουν δυνάμεις και την άλλη εβδομάδα, όταν το νομοσχέδιο τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής, θα δώσουν τη θετική τους ψήφο.

Στα υπόλοιπα κόμματα επικρατεί προβληματισμός για την στάση που θα τηρήσουν, καθώς ανησυχούν για τις επιπτώσεις που πιθανόν να έχει η ΑΗΚ από την ένταξη της Cyta στον τομέα της ενέργειας.

Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος της ΑΗΚ, Γιώργος Πέτρου, μιλώντας πρόσφατα ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, προειδοποίησε πως η Αρχή Ηλεκτρισμού θα χάσει τέσσερις με πέντε χιλιάδες πελάτες εάν η Cyta δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά στον τομέα της ενέργειας.

Την ίδια ώρα, βουλευτές προβληματίζονται έντονα και για πιθανό αρνητικό επηρεασμό της Cyta εάν δεν εγκριθεί το νομοσχέδιο, καθώς ήδη η πρόεδρος της Αρχής, Μαρία Τσιάκκα, προειδοποίησε πως σε περίπτωση απόρριψης του νομοσχεδίου διακυβεύεται το μέλλον της Cyta, αφού -όπως είπε- δεν γίνεται κάποιοι ιδιώτες ανταγωνιστές να εφαρμόζουν ρυθμίσεις που τους αποφέρουν έσοδα, σε αντίθεση με τον οργανισμό.

Όπως υποστήριξε, οι ανταγωνιστές της Cyta θα μπορούν να προσφέρουν πακέτα τηλεφωνίας και ενέργειας, κάτι που θα επηρεάσει τη βιωσιμότητα της Αρχής. Παράλληλα, λέχθηκε πως δεν θα ενταχθεί άμεσα η Cyta στον τομέα την ενέργειας και δόθηκαν διαβεβαιώσεις πως δεν θα μπει στην συμβατική ενέργεια, αλλά στην πράσινη ενέργεια, η οποία θα απευθύνεται σε συγκεκριμένο προφίλ καταναλωτών.

Πάντως, η ηγεσία της ΑΗΚ πρότεινε να υπάρξει συνεργασία των δύο οργανισμών στον τομέα της ενέργειας, κάτι για το οποίο ουσιαστικά έκλεισε τον δρόμο η ΕΠΑ (Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού), καθώς, όπως υποστήριξε, θα δημιουργούσε μονοπώλιο, αφού και οι δύο οργανισμοί ανήκουν στο κράτος.

Την ερχόμενη Δευτέρα τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών θα μεταφέρουν τις τελικές θέσεις που θα εκφράσουν τα κόμματα τους στην επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής. Μάλιστα, αναμένεται να ξεκαθαρίσουν εάν θα καταθέσουν και τροπολογίες επί του νομοσχεδίου. Όπως πληροφορούμαστε, μέχρι στιγμής δεν έχουν ετοιμαστεί τροπολογίες.

Αντιδρούν για την παρέμβαση Παπακωσταντίνου

Την ίδια ώρα, αναβρασμός επικρατεί στη Cyta για την παρέμβαση στο θέμα του Γενικού Ελεγκτή Ανδρέα Παπακωνσταντίνου. Οι εργαζόμενοι είναι θορυβημένοι, καθώς θεωρούν άδικες τις τοποθετήσεις του Γενικού Ελεγκτή, τονίζοντας ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο για τον ανταγωνισμό επιτρέπει τη δραστηριοποίηση των οργανισμών σε ανοικτές αγορές.

Ο Γενικός Ελεγκτής, με επιστολή του, την Τρίτη, προς τον υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό, ανέφερε πως διατηρεί ενδοιασμούς για την ορθότητα της τροποποίησης του νόμου. Μάλιστα, υποστηρίζει πως είναι παραπλανητική η εντύπωση που δίνεται πως η είσοδος της Αρχής στον τομέα της ενέργειας θα οδηγήσει στη μείωση του κόστους για τα νοικοκυριά. Επιπρόσθετα, ο Γενικός Ελεγκτής τονίζει στην επιστολή του ότι υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι δραστηριοποίησης της Cyta στην ενέργεια και προσφοράς ενισχυμένου πακέτου υπηρεσιών στους πελάτες της, χωρίς όμως να ανταγωνιστεί άμεσα έναν άλλο κρατικό βραχίωνα, την ΑΗΚ. Όπως είπε, οι δύο ισχυροί οργανισμοί του Δημοσίου μπορούν και πρέπει να λειτουργήσουν συνεργατικά και συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά.

Η Cyta θεωρεί πως η αξιοποίηση των δυνατοτήτων ενός υγιούς δημόσιου οργανισμού ενισχύει την αξία της δημόσιας περιουσίας και θα δημιουργήσει πρόσθετο όφελος για την οικονομία και τους πολίτες. Μάλιστα, πολλές φορές ο Οργανισμός έχει τονίσει σε δημόσιες τοποθετήσεις του πως με το νομοσχέδιο επικαιροποιείται το θεσμικό πλαίσιο της Cyta για να δραστηριοποιείται και σε άλλες αγορές, όπως γίνεται με άλλους δημόσιους οργανισμούς. Τις επόμενες ημέρες, η Cyta θα καθορίσει τα επόμενα βήματα και τις ενέργειες της, σε σχέση με τις τοποθετήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.