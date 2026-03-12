Μια από τις βασικές θέσεις του Γενικού Ελεγκτή στην επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών, για το νομοσχέδιο που επιτρέπει στη Cyta να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά και στην ενέργεια, καταλήγει στο συμπέρασμα πως είναι παραπλανητική η εικόνα πως ο κρατικός τηλεπικοινωνιακός οργανισμός μπορεί να προσφέρει φθηνότερο ρεύμα στους καταναλωτές.

Ποιος είπε όμως ότι το δικαίωμα να κάνει η Cyta αυτό που νομικά ήδη δικαιούνται να κάνουν, όποτε το θελήσουν, οι ανταγωνιστές της, να πωλεί ή και να παράγει ενέργεια δηλαδή, θα πρέπει να συνδεθεί άρρηκτα -ως προϋπόθεση μάλιστα- με την ικανότητά της ή όχι να πωλεί φθηνότερο ρεύμα; Και φθηνότερο ρεύμα από ποιον; Από τους ιδιώτες προμηθευτές; Ευκολάκι, αν ρωτάτε την στήλη. Φθηνότερο ρεύμα σε ποιον; Στους οικιακούς καταναλωτές; Πολύ δύσκολο λόγω μεγεθών και τετελεσμένων. Σε κάποιους συγκεκριμένους; Πιθανό.

Γιατί δηλαδή να μην δεχθούμε, σε συνθήκες «ελεύθερης αγοράς» και έντονου ανταγωνισμού σε πολλά επίπεδα, πως η Cyta πρέπει να δικαιούται να έχει -αν το θελήσει τελικά- και ενεργειακές δραστηριότητες, απλά για να μην χάσει πελάτες που δυνατό σύντομα να αναζητούν όπως και σε άλλες χώρες κοινά πακέτα υπηρεσιών στην ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες;

Σήμερα, πολύ ορθά, ο Γενικός Ελεγκτής καυτηριάζει μέσω της πρόσφατης έκθεσής του για την ΑΗΚ την πολύ μικρή άμεση διείσδυσή της στις ΑΠΕ και την καταδίκη της να είναι ουραγός στην παραγωγή από φωτοβολταϊκά, την ώρα που 5-6 ιδιωτικές εταιρείες καθορίζουν το παιγνίδι στην πράσινη ενέργεια. Αν όμως τελικά απαγορευτεί στη Cyta να δραστηριοποιηθεί και στην ενέργεια (πριν 2-3 χρόνια της επιτράπηκε διά νόμου να δραστηριοποιηθεί και στην τεχνολογία), ποιος θα αναλάβει την ευθύνη να λογοδοτήσει αν ο Γενικός Ελεγκτής ή κάποια άλλη Αρχή σε 4-5 ή 10 χρόνια καταγγείλει τις κρατικές Αρχές ότι υποχρέωσαν «εγκληματικά» τον κορυφαίο οργανισμό του Δημοσίου να βλέπει την πλάτη των ανταγωνιστών του -στις τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια και αλλού- επειδή την κρίσιμη ώρα έθεσαν εμπόδια στην εξέλιξή του; Όπως κάποιοι έκαναν στην ΑΗΚ όταν γίνονταν τα πρώτα βήματα στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων.

Όταν αδειοδοτούνταν από τη ΡΑΕΚ ο ένας μετά τον άλλο οι μικροί, μεσαίοι και μεγάλοι παραγωγοί ενέργειας και αργότερα οι ιδιώτες προμηθευτές ηλεκτρισμού, χρειάστηκε μήπως να πείσουν ή να εγγυηθούν ότι θα πωλούν φθηνό ρεύμα για να εξασφαλίσουν τις άδειες;

Υπάρχει και κάτι άλλο που αξίζει να επισημανθεί από τη σημαντική επιστολή Παπακωνσταντίνου στον Μάκη Κεραυνό. Σε κάποιο σημείο ο Γενικός Ελεγκτής γράφει πως υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι δραστηριοποίησης της Cyta στην ενέργεια και προσφοράς ενισχυμένου πακέτου υπηρεσιών στους πελάτες της, χωρίς όμως να ανταγωνιστεί άμεσα έναν άλλο κρατικό βραχίονα, την ΑΗΚ. Κατά τον ίδιο, οι δύο ισχυροί οργανισμοί του Δημοσίου μπορούν και πρέπει να λειτουργήσουν συνεργατικά και συμπληρωματικά στην ενέργεια και όχι ανταγωνιστικά.

Μια χαρά τα λέει ο κ. Παπακωνσταντίνου. Υπάρχουν όντως πολλοί τρόποι να μπει στην ενέργεια η Cyta. Και αντιλαμβανόμαστε είναι έτοιμος να προτείνει μερικούς. Ναι, αλλά, κ. Γενικέ, για να έχουν νόημα αυτές οι εναλλακτικές επιλογές θα πρέπει η Cyta να δικαιούται να ασχοληθεί με τα ενεργειακά. Συνεπώς, πρέπει το νομοσχέδιο -που είναι μόλις 2-3 γραμμές και απλά λέει πως η Cyta δραστηριοποιείται αν το θέλει και στην ενέργεια- να εγκριθεί από τη Βουλή.

Τα υπόλοιπα θα γίνουν με διάλογο και συνεννόηση με την Κυβέρνηση, τους δύο οργανισμούς, τη Βουλή, άλλους επενδυτές, τους καταναλωτές, κ.λπ.