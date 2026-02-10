Σε συγκεκριμένο προφίλ καταναλωτών, που καλύπτουν μικρό κομμάτι της πίτας της αγοράς ηλεκτρισμού, θα ποντάρει η Cyta όταν μπει στο παιχνίδι της προμήθειας ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).

Ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, η οποία συνέχισε χθες τη συζήτηση του επίμαχου νομοσχεδίου, που επιτρέπει στη Cyta να δραστηριοποιηθεί στην ενέργεια, προκαλώντας τριγμούς στην ΑΗΚ, η πρόεδρος της Cyta Μαρία Τσιάκκα αναφέρθηκε στην στρατηγική του Οργανισμού στον τομέα της ενέργειας.

Όπως είπε, η στρατηγική της Αρχής είναι στοχευμένη και ξεκάθαρη, επισημαίνοντας ότι θα προσφέρει ενέργεια από ΑΠΕ σε καταναλωτές που δεν έχουν πρόσβαση σε τέτοιες λύσεις. Σύμφωνα με την κ. Τσιάκκα, η Cyta στοχεύει σε νεαρά ζευγάρια που ενοικιάζουν κατοικίες, σε πρόσωπα που διαμένουν σε πολυκατοικίες και σε μικρές επιχειρήσεις που δεν μπορούν να εγκαταστήσουν τα δικά τους φωτοβολταϊκά, λόγω των χώρων όπου στεγάζονται. Είπε ακόμα πως ο Οργανισμός θα δραστηριοποιείται ως ανεξάρτητος προμηθευτής με πολλαπλές συνεργασίες.

Πάντως, η Cyta εξετάζει τη δυνατότητα προσφοράς πρωτοποριακών πακέτων με ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά και τεχνολογικά προϊόντα.

Και συμβατική ενέργεια από ΑΗΚ

Είπε, επίσης, πως σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει επάρκεια ηλεκτρισμού ΑΠΕ, θα χρησιμοποιείται συμβατική ενέργεια που θα προμηθεύονται από την ΑΗΚ.

Υπέδειξε πως ο Οργανισμός επιθυμεί να έχει την ίδια θεσμική μεταχείριση που έχουν και άλλοι οργανισμοί, επισημαίνοντας ότι από το 2003 η ΑΗΚ κατέχει άδεια πάροχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Αξίζει να σημειωθεί πως η κ. Τσιάκκα απέρριψε τις πληροφορίες ότι ο Οργανισμός έχει προσεγγιστεί από την Cyfield για συνεργασία, τονίζοντας πως δεν προτίθενται να συνάψουν συνεργασίες με κανένα παραγωγό ενέργειας με συμβατικά καύσιμα.

ΑΗΚ: Απώλεια 5 χιλ. καταναλωτών

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΑΗΚ Γιώργος Πέτρου είπε πως οι πελάτες που στοχεύει η Cyta είναι οικιακοί καταναλωτές και πελάτες της ΑΗΚ, τους οποίους η Αρχή Ηλεκτρισμού θα χάσει. Σύμφωνα με τον κ. Πέτρου, το κόστος παραγωγής της ΑΗΚ θα ανέβει (αφού θα χάσει πελάτες) και θα μετακυλισθεί στους υπόλοιπους πελάτες της.

ΕΠΑ: Κλείνει την πόρτα συνεργασίας

Η Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτών έκλεισε χθες την πόρτα για ενδεχόμενη συνεργασία της Cyta και της ΑΗΚ. Η εκπρόσωπος της Επιτροπής, απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών για πιθανή συνεργασία των δύο νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, είπε ότι «σε τέτοια περίπτωση θα μιλούμε για άλλο παιχνίδι, δεν θα μιλάμε για ανοιχτή αγορά», εννοώντας πως θα δημιουργείτο κρατικό μονοπώλιο.

Η εκπρόσωπος της ΕΠΑ υπέδειξε, επίσης, πως η είσοδος νέων παικτών στην αγορά ενέργειας θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό, την καινοτομία και τις επιλογές των καταναλωτών, στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης.

Εκ μέρους της ΡΑΕΚ λέχθηκε πως, λόγω της δεσπόζουσας θέσης της ΑΗΚ στην αγορά ενέργειας, όποια ενδεχόμενη συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών θα πρέπει να εξεταστεί με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συνεργασίας.

Η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Στέλλα Μιχαηλίδου σημείωσε πως δεν υπάρχει κάτι επιλήψιμο ως προς τις κρατικές ενισχύσεις σε περίπτωση που η Cyta δραστηριοποιηθεί στην ενέργεια.

Αντιδρούν οι εργαζόμενοι ΑΗΚ

Η πρόθεση της Cyta να προσφέρει υπηρεσίες ενέργειας προκαλεί αντιδράσεις από τους εργαζόμενους στην ΑΗΚ, οι οποίοι επέκριναν και την ανοιχτή πρόσκληση για συνεργασία που είχε απεθύνει την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος της ΑΗΚ προς την Αρχή Τηλεπικοινωνιών. Ο πρόεδρος της ΕΠΟΠΑΗ, Κυριάκος Ταφούνας, διερωτήθηκε τι θέλει να κάνει το κράτος μέσω της Cyta, που δεν μπορεί να κάνει η ΑΗΚ. Είπε ακόμα πως η ΡΑΕΚ παραχώρησε υπό μορφή λευκών επιταγών άδειες σε ιδιώτες για φωτοβολταϊκά πάρκα ή και συμβατική παραγωγή και οι ιδιώτες αυτοί προσέγγισαν τη Cyta. Εκπρόσωπος της ΑΣΤΕΠΑΗΚ υποστήριξε ότι δεν προηγήθηκε ο απαιτούμενος διάλογος για την ετοιμασία του νομοσχεδίου.