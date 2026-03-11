Την ξεκάθαρη θέση πως ούτε η Cyta, ούτε κανείς άλλος, είναι σε θέση σήμερα να προσφέρει σήμερα φθηνότερο ηλεκτρισμό στη μάζα των καταναλωτών στην Κύπρο, εκφράζει με επιστολή του στον υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό ο Γενικός Ελεγκτής Αντρέας Παπακωνσταντίνου.

Όπως πληροφορείται ο Φιλελεύθερος, η επιστολή εστάλη στις 10 Μαρτίου στον κ. Κεραυνό με αφορμή την επικείμενη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου που επιτρέπει στη Cyta να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά και στον τομέα της ενέργειας.

Από το γενικό περιεχόμενο της επιστολής καθίσταται σαφές ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία διατηρεί πολλούς ενδοιασμούς για την ορθότητα αυτής της τροποποίησης, επισημαίνοντας δύο συγκεκριμένους κινδύνους: Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεωρήσει την είσοδο της Cyta στην αγορά ενέργειας ως περαιτέρω διείσδυση του κράτους στα ενεργειακά και όχι αύξηση του ανταγωνισμού και δεύτερον, η εμπλοκή της Cyta να οδηγήσει σε ανταγωνισμό με την ΑΗΚ και πρόκληση οικονομικής ζημιάς στην Αρχή Ηλεκτρισμού, ανεξαρτήτως της όποιας οικονομικής ωφέλειας δυνατό να αποκομίσει η Αρχή Τηλεπικοινωνιών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι θέσεις του Γενικού Ελεγκτή ως προς τους λόγους που ο ηλεκτρισμός στην Κύπρο παραμένει σε υψηλά επίπεδα και δεν έχουν μειωθεί οι τιμές για την πλειοψηφία των καταναλωτών ούτε με τη λειτουργία τον περασμένο Οκτώβριο της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού.

Ο κ. Παπακωνσυταντίνου αναφέρει στον Μάκη Κεραυνό ότι είναι παραπλανητική η εντύπωση που δίνεται ότι η είσοδος της Cyta στον τομέα του ηλεκτρισμού θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους. Για τον Γενικό Ελεγκτή, το υψηλό κόστος της ενέργειας οφείλεται κυρίως στη μη υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση με το ευρωπαϊκό δίκτυο, η έλευση φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή, η απουσία συστημάτων αποθήκευσης, η πλημμελής αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου και η καθυστέρηση στην ανάπτυξη ευέλικτων μονάδων παραγωγής με χρήση συμβατικών καυσίμων.

Είναι επίσης σημαντικό ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν διατηρεί ελπίδες ότι ο ανταγωνισμός στην αγορά θα επιφέρει ουσιαστικό όφελος στα νοικοκυριά. Και τονίζει προς τον ΥΠΟΙΚ ότι, εκτός από τον ανταγωνισμό, πρέπει να προχωρήσουν οι υποδομές στις οποίες αναφέρεται στην επιστολή του, δηλαδή ηλεκτρική διασύνδεση, φυσικό αέριο, αποθήκευση, επέκταση δικτύου και μικρές-ευέλικτες μονάδες στους σταθμούς της ΑΗΚ.

Σημειώνει, ακόμα, ότι για να υπάρξει άμεσα μικρό όφελος στον καταναλωτή πρέπει να αυξηθεί η πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά στο μείγμα της ΑΗΚ.

Πάντως, ο Γενικός Ελεγτής τονίζει προς τον κ. Κεραυνό ότι υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι δραστηριοποίησης της Cyta στην ενέργεια και προσφοράς ενισχυμένου πακέτου υπηρεσιών στους πελάτες της, χωρίς όμως να ανταγωνιστεί άμεσα έναν άλλο κρατικό βραχίωνα, την ΑΗΚ. Κατά τον ίδιο, οι δύο ισχυροί οργανισμοί του Δημοσίου μπορούν και πρέπει να λειτουργήσουν συνεργατικά και συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά.