Ο Κανονισμός 13 της ΑΗΚ επιτρέπει τη μη δημοσίευση των θέσεων «πρώτου διορισμού» και «πρώτου διορισμού και προαγωγής».

Δηλαδή, επιτρέπει την πλήρωση αυτών των θέσεων χωρίς να δίνεται η ευκαιρία σε Κύπριους πολίτες που δεν εργάζονται στην ΑΗΚ να τις διεκδικούν (έστω). Όπως σημειώνει ο Γενικός Ελεγκτής στην ειδική έκθεση που δημοσίευσε την Πέμπτη, αυτή η διαδικασία παραβιάζει την αρχή της ισότητας. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το επισημαίνει. Απλά δεν λαμβάνει κανείς υπόψη τη συγκεκριμένη παρατήρηση. Όπως και αρκετές άλλες.

Στην έκθεση αναφέρεται πως η ΑΗΚ κατέθεσε το επιχείρημα ότι, ως εξειδικευμένος τεχνικός οργανισμός, βασίζει σε μεγάλο βαθμό την εύρυθμη λειτουργία της στην εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία που αποκομίζει το προσωπικό της, εργαζόμενο στην ΑΗΚ.

Ωστόσο, κατά τον Γενικό Ελεγκτή, το επιχείρημα αυτό δεν θα πρέπει να αποτελεί τροχοπέδη για διεύρυνση του εύρους των υποψηφίων και εκτός της ΑΗΚ, ιδιαίτερα για θέσεις γενικού ενδιαφέροντος, που ουδεμία σχέση έχουν με εξειδικευμένα θέματα, όπως για παράδειγμα θέσεις σχετικές με θέματα ανθρώπινου δυναμικού, λογιστηρίου, πληροφορικής κ.λπ., για τα οποία υπάρχει εκτεταμένη εμπειρογνωμοσύνη και εκτός ΑΗΚ.

Ο Γενικός Ελεγκτής συστήνει στην ΑΗΚ να μελετήσει το ενδεχόμενο τροποποίησης των σχετικών

Κανονισμών και να δημοσιεύει αυτές τις θέσεις για να πληροφορούνται και να τις διεκδικούν και άτομα εκτός της υπηρεσίας της. Οι πιθανότητες να εισακουστεί δεν είναι πολλές…

ΧΡΥΜΑ