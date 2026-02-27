Η Cyta παρενέβη στη δημόσια συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βουλή για την επικαιροποίηση του θεσμικού της πλαισίου, παραθέτοντας «5+1 αλήθειες» για την προτεινόμενη δραστηριοποίησή της στον τομέα της Ενέργειας.

Η Αρχή υποστηρίζει ότι η είσοδός της στην αγορά θα πραγματοποιηθεί υπό το υφιστάμενο ρυθμιστικό καθεστώς και με όρους ισότιμου ανταγωνισμού, επισημαίνοντας ότι η τελική απόφαση της Βουλής θα επηρεάσει άμεσα τις επιλογές που θα έχουν συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών.

Ίσοι όροι στην αγορά

Η Cyta αναφέρει ότι η ενεργειακή αγορά λειτουργεί ήδη σε καθεστώς ανταγωνισμού, με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς να δραστηριοποιούνται σε περισσότερους από έναν τομείς. Υποστηρίζει ότι η επικαιροποίηση του νόμου αποκαθιστά ίση μεταχείριση και διασφαλίζει την εφαρμογή των ίδιων κανόνων ανταγωνισμού για όλους τους παρόχους.

Όφελος για καταναλωτές χωρίς ιδιόκτητες λύσεις

Σύμφωνα με την Αρχή, η στρατηγική της στοχεύει σε ομάδες πολιτών που σήμερα δεν έχουν πρόσβαση σε ιδιόκτητες ενεργειακές λύσεις, όπως ενοικιαστές, κάτοικοι πολυκατοικιών και μικρές επιχειρήσεις που δεν μπορούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά. Όπως σημειώνεται, η απόφαση της Βουλής θα καθορίσει κατά πόσο οι πολίτες αυτοί θα αποκτήσουν πρόσβαση σε πιο προσιτή, πράσινη ενέργεια.

Ενίσχυση των ΑΠΕ

Η Cyta αναφέρει ότι προτίθεται να συνεργαστεί με παραγωγούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και να επενδύσει σταδιακά σε ιδιοπαραγωγή και αποθήκευση. Εκτιμά ότι η συμμετοχή της μπορεί να επιταχύνει νέες επενδύσεις και να διευρύνει την πρόσβαση σε καθαρή και οικονομικότερη ενέργεια, στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης.

Ρυθμιστικό πλαίσιο και εποπτεία

Η Αρχή επισημαίνει ότι η δραστηριοποίησή της θα γίνει με πλήρη συμμόρφωση προς το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με τις τιμές και τους όρους να καθορίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή και τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Όπως αναφέρει, επιδιώκει ισότιμη συμμετοχή υπό τους ίδιους κανόνες που εφαρμόζονται για κάθε πάροχο.

Σύγκλιση ενέργειας και τεχνολογίας

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σημειώνει η Cyta, οι αγορές ενέργειας και τεχνολογίας συγκλίνουν, δημιουργώντας ολοκληρωμένα οικοσυστήματα υπηρεσιών. Η Κύπρος, κατά την Αρχή, μπορεί να αξιοποιήσει αυτή τη δυναμική με θεσμική ωριμότητα και στρατηγική προσαρμογή, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό και τις επιλογές των πολιτών.

«+1» αναφορά στην αξιοπιστία

Καταληκτικά, η Cyta υπογραμμίζει ότι έχει διαχρονικά συνδεθεί με την εξέλιξη της χώρας, με μετρήσιμη συνεισφορά στην οικονομία και διεθνώς αναγνωρισμένη παρουσία. Εκτιμά ότι η ίδια αξιοπιστία μπορεί να ενισχύσει και τον τομέα της ενέργειας, προσφέροντας περισσότερες επιλογές και διαφάνεια προς όφελος των πολιτών.