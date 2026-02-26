Ομόφωνα η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε το απόγευμα της Πέμπτης τον προϋπολογισμό της Cyta. Προηγουμένως ψηφίστηκε τροπολογία της ΔΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία σταυρώνονται οι πιστώσεις που αφορούν την πλήρωση 17 νέων θέσεων ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου στον οργανισμό (διευθυντών, τμηματαρχών, λειτουργών, μηχανικών και λογιστών).

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης, ανέφερε πως, μέσω της τροπολογίας, διευκρινίζεται η διαδικασία πλήρωσης των συγκεκριμένων θέσεων, καθώς, η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου σε οργανικές θέσεις προκαλεί ανησυχίες για ιδιωτικοποίηση του οργανισμού. Εξέφρασε την ανησυχία του ότι η πρόσληψη 17 διευθυντών και την τοποθέτηση τους σε οργανικές θέσεις αποτελεί έμμεση ιδιωτικοποίηση. Όπως εξήγησε, με την τροπολογία θα σταυρωθούν οι 17 θέσεις, έτσι ώστε να ενημερώνεται η Επιτροπή Οικονομικών πριν τις προσλήψεις.

Υπέδειξε, παράλληλα, πως ο γενικός διευθυντής και ανώτεροι διευθυντές προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, Είπε πως είναι είναι εναντίον της όποιας μορφής αποκρατικοποίησης. Όπως είπε, μετά από μεγάλους αγώνες, η Cyta έμεινε εκτός ιδιωτικοποίησης, προσθέτοντας πως το κράτος τα τελευταία χρόνια έλαβε €1.3 δισ. ως μέρισμα και φορολογίες από τη Cyta.

Καταλήγοντας, ανέφερε πως η ΔΗΠΑ τάσσεται υπέρ την εισόδου της Cyta στον τομέα της ενέργειας, τονίζοντας πως η συνεργασία μεταξύ Cyta και ΑΗΚ θα φέρει καλά αποτελέσματα για τους πολίτες.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς, αναφορικά με την ένταξη της Cyta στον τομέα της ενέργειας, είπε ότι θα τοποθετηθούν όταν συζητηθεί το νομοσχέδιο στην αρμόδια επιτροπή. Αναφερόμενος στον προϋπολογισμό της Cyta, είπε πως υπάρχουν προκλήσεις στον οργανισμό, που πρέπει να αντιμετωπιστούν για να διατηρήσει τη θέση του στην αγορά.