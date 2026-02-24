Τη στήριξή τους στο νομοσχέδιο του Υπουργείο Οικονομικών για τον εκσυγχρονισμό του ρυθμιστικού πλαισίου της Cyta εκφράζουν με κοινή ανακοίνωσή τους συνδικαλιστικές οργανώσεις του Οργανισμού, ενόψει της συζήτησης που έχει προγραμματιστεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 2 Μαρτίου.

Στην ανακοίνωση, οι συντεχνίες ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ), ΑΣΕΤ-CYTA (ΟΥΥΚ-ΣΕΚ), ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ (ΠΟΑΣΟ), ΣΗΔΗΚΕΚ (ΠΕΟ)-CYTA και ΣΕΠ-ΑΤΗΚ υπογραμμίζουν ότι η Κύπρος δικαιούται έναν δημόσιο οργανισμό που να εξελίσσεται, να ανταγωνίζεται ισότιμα και να παράγει μετρήσιμο κοινωνικό όφελος.

Όπως αναφέρουν, σε ολόκληρη την Ευρώπη οι τομείς των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας και της τεχνολογίας συγκλίνουν σε ένα ενιαίο στρατηγικό οικοσύστημα. Σε αυτό το πλαίσιο, τονίζουν ότι η Cyta, ως εθνικός πάροχος υποδομών, οφείλει να έχει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες πολιτών και επιχειρήσεων. Επισημαίνουν επίσης ότι οι αγορές τηλεπικοινωνιών και ενέργειας στην Κύπρο είναι ήδη ανοικτές και ανταγωνιστικές, με ιδιώτες παρόχους να δραστηριοποιούνται χωρίς θεσμικούς περιορισμούς, προσθέτοντας πως η Cyta δικαιούται ίση θεσμική μεταχείριση.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πρόθεση του Οργανισμού να δραστηριοποιηθεί στην παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, απευθυνόμενος σε ομάδες που σήμερα δεν έχουν πρόσβαση, όπως νεαρά ζευγάρια, ενοικιαστές, κάτοικοι πολυκατοικιών, ηλικιωμένοι με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες και μικρές επιχειρήσεις που δεν μπορούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα. Σύμφωνα με τις συντεχνίες, η Cyta δεν επιδιώκει να αντικαταστήσει άλλους παρόχους, αλλά να συμπληρώσει την αγορά, καλύπτοντας υφιστάμενα κενά με πλήρη συμμόρφωση στους κανόνες των αρμόδιων αρχών.

Οι οργανώσεις σημειώνουν ακόμη ότι η Cyta παραμένει εδώ και δεκαετίες υγιής, κερδοφόρα και βιώσιμη, λειτουργώντας σε καθεστώς πλήρους ανταγωνισμού, με τα κέρδη της να επανεπενδύονται σε υποδομές που στηρίζουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Κάνουν επίσης λόγο για διεθνείς και ευρωπαϊκές διακρίσεις που έχει αποσπάσει ο Οργανισμός για την τεχνολογική του υπεροχή και την ποιότητα των υπηρεσιών του.

Σε ό,τι αφορά τον τομέα της ενέργειας, διευκρινίζεται ότι στόχος δεν είναι η καθολική παρουσία στην αγορά, αλλά η ενίσχυση των πράσινων επιλογών για πολίτες και μικρές επιχειρήσεις. Η παρουσία της Cyta, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αναμένεται να προσφέρει περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές, να αυξήσει το μερίδιο της πράσινης ενέργειας και να συμβάλει στη βιώσιμη μετάβαση της χώρας.

Παράλληλα, οι συντεχνίες προειδοποιούν ότι η μη έγκριση του νομοσχεδίου θα διατηρήσει ένα παρωχημένο ρυθμιστικό πλαίσιο, περιορίζοντας τη δυνατότητα του Οργανισμού να ανταγωνίζεται ισότιμα και να αναπτύσσει νέες βιώσιμες υπηρεσίες. Όπως σημειώνουν, κάτι τέτοιο θα στερήσει από την κοινωνία την ευκαιρία για καθαρότερες και οικονομικότερες ενεργειακές επιλογές.

Καταλήγοντας, καλούν τη Βουλή να στηρίξει το νομοσχέδιο, ώστε η Cyta να μπορεί να λειτουργεί με όρους σύγχρονης αγοράς και θεσμικής ισότητας, προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας.