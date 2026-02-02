Έμφαση στη συνέχιση των μεγάλων επενδύσεων σε ψηφιακές υποδομές, σταθερή κερδοφορία και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δικτύων της χώρας δείχνει ο προϋπολογισμός της Cyta για το 2026, ο οποίος παρουσιάστηκε τη Δευτέρα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

Παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό, η Πρόεδρος της Cyta, Μαρία Τσιάκκα, ανέφερε ότι πρόκειται για «προϋπολογισμό ευθύνης και συνέχειας», ο οποίος βασίζεται σε απτά οικονομικά αποτελέσματα και σε συγκεκριμένο επενδυτικό σχεδιασμό, με άμεσο όφελος για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την κυπριακή οικονομία. Όπως σημείωσε, βασικός στόχος είναι η διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας και της συνεχούς αναβάθμισης των κρίσιμων ψηφιακών υποδομών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα ανέφερε πως ο προϋπολογισμό ευθύνης, συνέχειας και ανάπτυξης για το 2026 κατέθεσε προς έγκριση η Cyta, με έμφαση στη στήριξη των ψηφιακών υποδομών της χώρας, τη βιωσιμότητα και τη δημιουργία απτών οφελών για πολίτες και οικονομία.

Το 2025 καταγράφεται ως ιδιαίτερα θετική χρονιά για τον Οργανισμό, με τα συνολικά έσοδα να αυξάνονται από €415 εκατ. σε €442 εκατ., ενώ το κέρδος προ φόρων εκτιμάται στα €85 εκατ.. Σε βάθος 25ετίας, η Cyta έχει αποδώσει στο δημόσιο ταμείο άνω των €1,29 δισ. μέσω μερισμάτων και φορολογίας.

Ο προϋπολογισμός του 2026 προβλέπει τη συνέχιση των επενδύσεων σε δίκτυα 5G, οπτικές ίνες, διεθνή υποθαλάσσια καλώδια και κέντρα δεδομένων, ενισχύοντας τη θέση της Κύπρου στον ευρωπαϊκό ψηφιακό χάρτη. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην ασφάλεια δικτύων και στη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα των υποδομών.

Στο ίδιο πλαίσιο, συζητήθηκε το νομικό πλαίσιο που θα επιτρέψει στη Cyta να δραστηριοποιηθεί και στον τομέα της ενέργειας. Ο Οργανισμός ζητά θεσμική ισονομία, ώστε να λειτουργεί με τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για ιδιωτικούς παρόχους και άλλους δημόσιους οργανισμούς.

Όπως επισημαίνεται, σε μια χώρα που συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων με το υψηλότερο ενεργειακό κόστος στην ΕΕ, η ενδεχόμενη είσοδος της Cyta στην αγορά ενέργειας θα μπορούσε να ενισχύσει τον ανταγωνισμό, να διευρύνει τις επιλογές και να βελτιώσει την πρόσβαση σε πράσινη ενέργεια, ιδίως για ομάδες πολιτών που σήμερα έχουν περιορισμένες εναλλακτικές.