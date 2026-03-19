Αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος από τον Μάιο προανήγγειλε ο Πρόεδρος της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), Γιώργος Πέτρου, εκφράζοντας παράλληλα αβεβαιότητα για την πορεία του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας το επόμενο διάστημα, υπό το βάρος των διεθνών εξελίξεων και των έντονων διακυμάνσεων στις τιμές πετρελαίου.

Μιλώντας την Πέμπτη σε δημοσιογραφική διάσκεψη στο κτήριο της ΑΗΚ, ο κ. Πέτρου ανέφερε ότι για τον Μάιο, με βάση τιμή του Brent γύρω στα 102 δολάρια το βαρέλι, η αύξηση στο ηλεκτρικό ρεύμα εκτιμάται περίπου στο 5%.

Όπως πρόσθεσε, λόγω της πρόσφατης ανόδου στις τιμές του πετρελαίου και της επικείμενης παραλαβής νέου φορτίου στις αρχές Απριλίου, η αύξηση ενδέχεται τελικά να κινηθεί μεταξύ 5% και 7%.

Αναφερόμενος στην προοπτική του κόστους ηλεκτρισμού για τον Αύγουστο, σημείωσε ότι σε περίπτωση που η τιμή του πετρελαίου διαμορφωθεί μεταξύ 110 και 115 δολαρίων το βαρέλι, η αύξηση στην τιμή του ρεύματος μπορεί να φθάσει ακόμη και το 20%.

Ο Πρόεδρος της ΑΗΚ υπογράμμισε ότι οι προβλέψεις αυτές παραμένουν αβέβαιες, καθώς οι τιμές του πετρελαίου μεταβάλλονται ακόμη και μέσα στην ίδια ημέρα, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τον πόλεμο και το ενδεχόμενο ελλείψεων στην αγορά να επηρεάζουν καθοριστικά το κόστος.

Παρά την αβεβαιότητα, ανέφερε ότι η ΑΗΚ συνεχίζει κανονικά τις εισαγωγές καυσίμων, με στόχο τη διασφάλιση επαρκών αποθεμάτων. Όπως είπε, η πολιτική που έχει αποφασιστεί είναι να μην αναστέλλονται οι εισαγωγές ακόμη και σε περιόδους αυξημένων τιμών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ΑΗΚ παρέλαβε φορτίο την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ νέα παραλαβή αναμένεται στις αρχές Απριλίου, ώστε τα αποθέματα να διατηρηθούν στο μέγιστο δυνατό επίπεδο. Όπως σημείωσε, τα διαθέσιμα αποθέματα της Αρχής επαρκούν για περίπου δύο μήνες.

Ο κ. Πέτρου ανέφερε επίσης ότι οι πρόσφατες εισαγωγές καυσίμων προέρχονται από ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ισπανία και η Ιταλία, σε αντίθεση με το παρελθόν όταν πραγματοποιούνταν εισαγωγές και από την περιοχή του Κόλπου. Παράλληλα, εξέφρασε την ευχή οι συνθήκες στην αγορά να εξελιχθούν ομαλά.

ΚΥΠΕ