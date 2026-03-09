Μετά την επαναφορά των πτήσεων από τη Βρετανία και των πτήσεων της Lufthansa Group επιστρέφει στην κανονικότητα η διασύνδεση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις χώρες διαμονής των επισκεπτών στην Κύπρο και την ίδια οδό εκτιμάται ότι ακολουθούν και οι κρατήσεις για διαμονή στην Κύπρο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTTA) Χάρης Παπαχαραλάμπους.

Ο κ. Παπαχαραλάμπους είπε ότι αυτή τη στιγμή στην Κύπρο δεν υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας, που να αποτρέπει τον ταξιδιώτη να συνεχίσει τον προγραμματισμό για τα ταξίδια του.

«Δεν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ασφάλειας στην Κύπρο σε σύγκριση με την οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα», σημείωσε.

Η αναμόχλευση ανύπαρκτων ζητημάτων ασφάλειας στην Κυπριακή Δημοκρατία πλήττει την κυπριακή οικονομία και δη τον τουρισμό, συμπλήρωσε.

ΚΥΠΕ