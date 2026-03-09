Ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση καλείται να επιδείξει ο κλάδος απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις, όπως υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΑΣΥΔΙΞΕ), τονίζοντας ότι η στάση αυτή είναι απολύτως αναγκαία μέχρι την επαναφορά της κανονικότητας.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο «σ’ αυτής της μορφής συγκυρίες εμφανίζονται βραχυπρόθεσμες αναταράξεις, οι οποίες συνδέονται κυρίως με την έντονη διεθνή ειδησεογραφία και τις πρώτες αντιδράσεις των αγορών», σημειώνοντας ότι με την πάροδο του χρόνου, η πραγματική εικόνα αποτυπώνεται με μεγαλύτερη σαφήνεια και οι ισορροπίες επανέρχονται.

Η συγκυρία, αναφέρει, «καλεί όλους να επιδείξουμε υπευθυνότητα, διορατικότητα και επαγγελματική ψυχραιμία, διατηρώντας στον μέγιστο δυνατό βαθμό τη φυσιολογική ροή της δραστηριότητας, ενώ παράλληλα καλλιεργούμε ετοιμότητα για γρήγορη επιστροφή σε πλήρη κανονικότητα».

Ο ΠΑΣΥΔΙΞΕ αναφέρει ότι παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις, καλεί την επαγγελματική ηγεσία του κλάδου να πράττει με σύνεση και υπευθυνότητα, καλλιεργώντας και στηρίζοντας την εμπιστοσύνη προς τον προορισμό.

ΚΥΠΕ