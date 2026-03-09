Η Hermes Airports ανακοίνωσε ότι έχει αποκατασταθεί η αεροπορική συνδεσιμότητα της Κύπρου με ευρωπαϊκούς προορισμούς, μετά την επανέναρξη πτήσεων που είχαν προσωρινά διακοπεί λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αρκετές αεροπορικές εταιρείες επανεκκίνησαν τις προηγούμενες ημέρες τα δρομολόγιά τους από και προς τα αεροδρόμια της Λάρνακας και της Πάφου, ενισχύοντας τη διεθνή συνδεσιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μεταξύ των εταιρειών που επανήλθαν στα δρομολόγια περιλαμβάνονται οι εταιρείες του ομίλου Lufthansa (Lufthansa, Austrian, Edelweiss, Eurowings), καθώς και οι British Airways, easyJet και Transavia.

Παράλληλα, από το Σάββατο επανεκκίνησε και το δρομολόγιο Λάρνακα – Ντουμπάι της Emirates, το οποίο πραγματοποιείται πλέον σε καθημερινή βάση.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των αεροπορικών εταιρειών για τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, αναμένεται να πραγματοποιηθούν συνολικά 102 πτήσεις στο αεροδρόμιο Λάρνακας και 36 πτήσεις στο αεροδρόμιο Πάφου.

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει απευθείας συνδεσιμότητα από τα δύο αεροδρόμια με τις ακόλουθες χώρες και αεροπορικές εταιρείες:

Λάρνακα:

Ηνωμένο Βασίλειο – Wizz Air, British Airways, easyJet.

Ελλάδα – Aegean, Sky Express, Cyprus Airways, Wizz Air.

Πολωνία – Lot, Wizz Air.

Γερμανία – easyJet, Eurowings, Lufthansa.

Oλλανδία – easyJet, Transavia.

Αυστρία – Ryanair, Austrian Airlines.

Σερβία – Air Serbia, Wizz Air.

Βουλγαρία – Wizz Air.

Ρουμανία – Wizz Air.

Αίγυπτος – Egypt Air.

Ουγγαρία – Wizz Air.

Ιταλία – Wizz Air, Cyprus Airways.

Γαλλία – Cyprus Airways.

Βέλγιο – Aegean.

Ελβετία – Easyjet, Edelweiss.

Αρμενία – Wizz Air, FLYONE.

Ισπανία – Wizz Air.

Σλοβακία – Wizz Air.

Τσεχία – Wizz Air.

Γεωργία – Georgian Airlines, Wizz Air.

Λετονία – Air Baltic.

Μολδαβία – Wizz air.

Λιθουανία – Wizz Air.

Λίβανος – Middle East Airlines.

Ιορδανία – Royal Jordanian.

Δανία – SAS. Νορβηγία – Norwegian.

Φινλανδία – Sunclass Airlines.

Βόρεια Μακεδονία – Wizz Air.

Σουηδία – Sunclass Airlines.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Ντουμπάι) – Emirates

Πάφος:

Ηνωμένο Βασίλειο – Jet2, Ryanair, British Airways, easyJet.

Ελλάδα – Ryanair.

Πολωνία – Ryanair, Wizz Air.

Γερμανία – Ryanair.

Αυστρία – Ryanair.

Βουλγαρία – Ryanair.

Λιθουανία – Ryanair.

Ρουμανία – Ryanair.

Λετονία – Ryanair.

Ουγγαρία – Ryanair.

Ολλανδία – Ryanair.

Κροατία – Ryanair.

Ιταλία – Ryanair.

Ιρλανδία – Ryanair.

Γαλλία – Ryanair.

Αναφορικά με τις πτήσεις που έχουν ακυρωθεί αυτές αφορούν τις πτήσεις από και προς το Ισραήλ και τις πτήσεις από και προς το Κατάρ, Μπαχρέιν και Λίβανο. Όσοι έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν ή προτίθενται να το πράξουν, προτρέπονται να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των αεροπορικών εταιρειών ή/και να απευθύνονται στον ταξιδιωτικό τους πράκτορα για πληροφορίες και κρατήσεις.