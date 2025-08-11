Συνεχίζονται οι έρευνες του ΤΑΕ Αμμοχώστου προς εντοπισμό του φερόμενου δράστη της απόπειρας φόνου της 8ης Αυγούστου σε βάρος 61χρονου Ελληνοκύπριου συναδέλφου του στις Βρυσούλες, ο οποίος συνεχίζει να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Λευκωσίας. Για την εγκληματική ενέργεια καταζητείται ο Μαρίνος Κουρουνιάδης, 48 ετών από την επαρχία Αμμοχώστου, η φωτογραφία του οποίου δόθηκε το Σάββατο στη δημοσιότητα από την Αστυνομία.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Παραλιμνίου στο τηλέφωνο 23-803040 ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ένα από τα ενδεχόμενα που διερευνούν οι Αρχές είναι ο 48χρονος να διέφυγε στα κατεχόμενα από δίοδο που δεν ελέγχεται. Το σενάριο αυτό είναι ένα από τα επικρατέστερα με δεδομένη την εγγύτητα των Βρυσούλων με τις κατεχόμενες περιοχές. Ήδη έχουν ενημερωθεί οι Βρετανικές Βάσεις που διενεργούν τους ελέγχους στα οδοφράγματα Στροβιλιών και Περγάμους, ενώ αντίστοιχη ενημέρωση δόθηκε και σε άλλα. Παράλληλα, ωστόσο, συνεχίζονται οι έρευνες στις ελεύθερες περιοχές σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί ο 48χρονος και να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.

Υπενθυμίζεται πως φερόμενος δράστης και θύμα είναι συνάδελφοι και εργάζονταν σε εταιρεία συσκευασίας αυγών στις Βρυσούλες. Σύμφωνα με την Αστυνομία λίγο πριν την απόπειρα φόνου το απόγευμα της Παρασκευής θεάθηκαν να διαπληκτίζονται, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Ακολούθως ο 48χρονος φέρεται να εισήλθε στο αυτοκίνητό του και αφού το εκκίνησε κατευθύνθηκε προς το μέρος του 61χρονου και τον χτύπησε βίαια, με αποτέλεσμα αυτός να εκτιναχθεί στο έδαφος και να χτυπήσει στο κεφάλι.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου και διαπιστώθηκε πως υπέστη κάταγμα κρανίου και εγκεφαλική αιμορραγία. Στη συνέχεια διασωληνώθηκε και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Ο 61χρονος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς.

Η Αστυνομία έχει ήδη λάβει καταθέσεις από συναδέλφους των δύο, οι οποίοι ήταν αυτόπτες μάρτυρες καθώς και από μέλη της οικογένειας του 48χρονου.