Άφαντος παραμένει ο φερόμενος δράστης της απόπειρας φόνου της 8ης Αυγούστου εναντίον 61χρονου Ελληνοκύπριου συναδέλφου του στις Βρυσούλες, ο οποίος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Η Αστυνομία έδωσε από χθες το όνομα και τη φωτογραφία του καταζητούμενου, Μαρίνου Κουρουνιάδη, 48 ετών από την επαρχία Αμμοχώστου, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν εντοπίστηκε.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Παραλιμνίου στο τηλέφωνο 23-803040 ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

Δράστης και θύμα είναι συνάδελφοι και εργάζονταν σε εταιρεία πώλησης αυγών. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εξετάσεις σε κάποια στιγμή διαπληκτίστηκαν. Σύμφωνα την Αστυνομία ο 48χρονος λίγο πριν τις 3 το απόγευμα της Παρασκευής φέρεται να εισήλθε στο αυτοκίνητό του και αφού το εκκίνησε κατευθύνθηκε προς το μέρος του 61χρονου και τον χτύπησε βίαια, με αποτέλεσμα αυτός να εκτιναχθεί στο έδαφος και να χτυπήσει στο κεφάλι.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου και εκεί διαπιστώθηκε πως υπέστη κάταγμα κρανίου και εγκεφαλική αιμορραγία. Αφότου διασωληνώθηκε, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Ο 61χρονος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς ως κρίσιμη.

Η Αστυνομία έχει ήδη λάβει καταθέσεις από συναδέλφους των δύο, οι οποίοι ήταν αυτόπτες μάρτυρες στο περιστατικό, ενώ ταυτόχρονα διενεργεί έρευνες προς εντοπισμό του 48χρονου, ο οποίος είναι άγνωστο που έχει κρυφτεί.