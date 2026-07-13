Έκκληση στους ασθενείς που χρησιμοποιούν το Remethan 100mg (αντιφλεγμονώδες) δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης (αντιφλεγμονώδες), απευθύνει η φαρμακοβιομηχανία Remedica Limited, στο πλαίσιο της εθελοντικής ανάκλησης συγκεκριμένων παρτίδων του φαρμάκου.

Η εταιρεία καλεί όσους λαμβάνουν το συγκεκριμένο σκεύασμα να σταματήσουν άμεσα τη χρήση του, εφόσον διαθέτουν μία από τις παρτίδες που επηρεάζονται από την ανάκληση, και να απευθυνθούν στο θεράποντα ιατρό ή τον φαρμακοποιό τους, προκειμένου να λάβουν οδηγίες για την αντικατάστασή του με άλλο διαθέσιμο φαρμακευτικό σκεύασμα.

Η ανακοίνωση αποτελεί συνέχεια της ενημέρωσης που είχε εκδοθεί την 1η Ιουλίου 2026, με τη Remedica να υπενθυμίζει ότι το προϊόν θα πρέπει επίσης να επιστραφεί στο φαρμακείο από το οποίο αγοράστηκε.

Ποιες παρτίδες αφορά η ανάκληση

Η ανάκληση αφορά τις ακόλουθες παρτίδες του Remethan 100mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης:

98462 (λήξη 09/2026)

(λήξη 09/2026) 102141 (03/2027)

(03/2027) 103797 (03/2027)

(03/2027) 105515 (09/2027)

(09/2027) 106374 (09/2027)

(09/2027) 107171 (09/2027)

(09/2027) 107818 (01/2028)

(01/2028) 108262 (01/2028)

(01/2028) 111115 (04/2028)

(04/2028) 113029 (09/2028)

(09/2028) 115344 (01/2029)

(01/2029) 116856 (03/2029)

(03/2029) 118658 (06/2029)

(06/2029) 122934 (06/2029)

(06/2029) 127806 (11/2030)

Σύμφωνα με τη Remedica, οι παρτίδες με αριθμούς 116856, 122934 και 127806 ενδέχεται να εξακολουθούν να βρίσκονται διαθέσιμες στην αγορά, γεγονός που καθιστά σημαντικό οι ασθενείς να ελέγξουν προσεκτικά τον αριθμό παρτίδας που αναγράφεται στη συσκευασία του φαρμάκου τους.

Για ποιες παθήσεις χρησιμοποιείται το Remethan

Το Remethan 100mg είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο (ΜΣΑΦ) με δραστική ουσία τη δικλοφενάκη, το οποίο χορηγείται για την ανακούφιση από τον πόνο και τη φλεγμονή.

Χρησιμοποιείται κυρίως για τη θεραπεία παθήσεων όπως η οστεοαρθρίτιδα, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, αλλά και για την αντιμετώπιση μυοσκελετικών τραυματισμών, όπως διαστρέμματα και τενοντίτιδες, καθώς και του πόνου μετά από ορισμένες χειρουργικές ή οδοντιατρικές επεμβάσεις.

Τι πρέπει να κάνουν οι ασθενείς

Η εταιρεία τονίζει ότι οι ασθενείς που διαθέτουν μία από τις συγκεκριμένες παρτίδες δεν θα πρέπει να συνεχίσουν τη χρήση του φαρμάκου, αλλά να επικοινωνήσουν με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό τους για να εξασφαλίσουν κατάλληλη εναλλακτική θεραπεία.

Παράλληλα, καλούνται να επιστρέψουν το προϊόν στο φαρμακείο, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εθελοντικής ανάκλησης.