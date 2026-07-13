Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης του ιστορικού ανεμόμυλου των Λιμνιών, στην επαρχία Αμμοχώστου, ενός από τα λιγοστά σωζόμενα δείγματα της προβιομηχανικής αγροτικής κληρονομιάς της Μεσαορίας.

Την ολοκλήρωση του έργου ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, Σώτος Κτωρής, σημειώνοντας ότι ο ανεμόμυλος «μας υπενθυμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι της υπαίθρου αντιμετώπιζαν τις δυσκολίες της εποχής, με απλότητα και ευρηματικότητα, αξιοποιώντας τις φυσικές δυνάμεις για να εξασφαλίσουν το ψωμί της οικογένειάς τους».

Όπως αναφέρει, πρόκειται για «ένα σημαντικό στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και της ιστορίας της αγροτικής ζωής στη Μεσαορία», μια περιοχή που υπήρξε επί αιώνες από τους σημαντικότερους σιτοβολώνες της Κύπρου.

Πριν από την εκβιομηχάνιση της άλεσης, οι ανεμόμυλοι αποτελούσαν βασικό κρίκο στην παραγωγή αλευριού, αξιοποιώντας την ενέργεια του ανέμου για την εξυπηρέτηση των αναγκών των αγροτικών κοινοτήτων.

Οι κυπριακοί ανεμόμυλοι είναι σήμερα ιδιαίτερα σπάνιοι, καθώς οι περισσότεροι εγκαταλείφθηκαν με την εξέλιξη της τεχνολογίας και πέρασαν στη φθορά του χρόνου. Η διατήρησή τους αποτελεί σημαντική συμβολή στη διάσωση της αγροτικής και τεχνολογικής ιστορίας του τόπου.

Οι εργασίες συντήρησης πραγματοποιήθηκαν με χρηματοδότηση της EE και τεχνική υποστήριξη του UNDP, στο πλαίσιο των δράσεων της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει στην αποκατάσταση δεκάδων μνημείων σε ολόκληρη την Κύπρο, συμβάλλοντας στη διαφύλαξη της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.