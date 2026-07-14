Πρόσκαιρη ανησυχία, ευτυχώς για ελάχιστα λεπτά, προκάλεσε το μεσημέρι στην Πάφο η ήχηση συναγερμού. Το περιστατικό συνέβη στο Mall της Πάφου, προκαλώντας ανησυχία στους επισκέπτες και εργαζόμενους που ήταν την ώρα εκείνη στους χώρους του μεγάλου πολυκαταστήματος.

Όπως σύντομα διαπιστώθηκε ωστόσο, η ήχηση του συστήματος οφειλόταν σε λάθος και άμεσα έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες και ανακοινώσεις για επαναφορά της ηρεμίας.

Σχετική ανακοίνωση εκδόθηκε και από την Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου προκειμένου να μην υπάρξει περαιτέρω άσκοπη διασπορά της είδησης, δεδομένου ότι επιβεβεβαιώθηκε ότι δεν υφίστατο κανένα ζήτημα.