Ενώπιον «δικαστηρίου» στα κατεχόμενα παρουσιάστηκαν οι δύο Ελληνοκύπριοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στις 12 Ιουλίου 2026 με την κατηγορία της «παράνομης εισόδου και παραβίασης στρατιωτικής ζώνης».

Όπως έγινε γνωστό από το «δικαστήριο» των κατεχομένων πρόκειται για έναν φαντάρο της Εθνικής Φρουράς καθώς και μία γυναίκα.

Υπενθυμίζεται ότι οι δυο τους, συνελήφθησαν με την κατηγορία της παραβίασης στρατιωτικής ζώνης περιορισμένης πρόσβασης και χωρίς να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες «ελέγχου μετανάστευσης» συνελήφθησαν χθες δύο νεαροί Ελληνοκύπριοι.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Λεύκα Χαμπέρ»», οι δύο Ελληνοκύπριοι πολίτες, που περιγράφονται ως φίλοι, εισήλθαν στο «έδαφος της τδβκ» μέσω του σημείου διέλευσης Πύργου/Λιμνίτη. Υποστηρίζεται ότι συνέχισαν την πορεία τους με το όχημά τους χωρίς να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες «διαδικασίες μετανάστευσης» στο οδόφραγμα.

Μετά από ελέγχους από «αστυνομικές ομάδες», προστίθεται, τα δύο άτομα συνελήφθησαν για «μη εκπλήρωση των νόμιμων διαδικασιών εισόδου» και μετά από έρευνα – όπως αναφέρεται – ανακαλύφθηκε ότι είχαν παραβιάσει «στρατιωτική ζώνη περιορισμένης πρόσβασης».

Η «αστυνομία», προστίθεται, διεξάγει σχολαστική έρευνα για να διευκρινίσει πλήρως όλες τις πτυχές του περιστατικού και οι ύποπτοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του «δικαστηρίου».

Οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας γνωρίζουν για το περιστατικό από χθες και γίνονται οι δέουσες ενέργειες.

Το «στρατιωτικό δικαστήριο» εξέδωσε διάταγμα τριήμερης κράτησης των δύο προσώπων, ενώ η έρευνα συνεχίζεται. Η επόμενη διαδικασία ενώπιον του «στρατιωτικού δικαστηρίου» ορίστηκε για την Πέμπτη, 16 Ιουλίου.