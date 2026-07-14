Η μετοχή της IBM κατέρρευσε περισσότερο από 25% την Τρίτη, σημειώνοντας τη χειρότερη πτώση της εδώ και δεκαετίες.

Σύμφωνα με το yahoo finance, η κάθετη πτώση της αξίας της μετοχής αποδίδεται στην προαναγγελία μειωμένων κερδών της εταιρείας. Σύμφωνα με την προκαταρκτική ενημέρωση, τα κέρδη υποχώρησαν πολύ κάτω από τις προσδοκίες της Wall Street, καθώς οι πελάτες μετατόπισαν τις δαπάνες τους μακριά από το λογισμικό και τα προϊόντα mainframe, επιλέγοντας τους διακομιστές (servers) και την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι αναλυτές ανέμεναν ότι η IBM θα ανακοινώσει προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) ύψους 3,02 δολαρίων με έσοδα 17,86 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά η εταιρεία σημείωσε πολύ χαμηλότερα κέρδη, καταγράφοντας προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ύψους 2,93 δολαρίων και έσοδα 17,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της IBM, Άρβιντ Κρίσνα, δήλωσε ότι η εταιρεία ήταν προετοιμασμένη για μια χαμηλή μονοψήφια πτώση στην επιχείρηση mainframe για το τρίμηνο, αλλά τα αποτελέσματα ήταν πολύ χειρότερα από τα προβλεπόμενα.